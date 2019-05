ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Jurgen, nellastampa alla vigilia della finalissima ditra Liverpool e Tottenham. Chi è il favorito? «Difficile dirlo. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. Mi piacerebbe rifare quanto fatto col Barcellona. Il Tottenham è molto forte e ha tanta qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e potrebbe influire» Si arriverà ai rigori? «Può essere una possibilità» La differenza dalle altre finali? «Sarà unadiversa rispetto all’anno scorso, è una squadra diversa e ci saranno condizioni differenti. Sicuramente lacon il Real Madrid ci ha insegnato qualcosa.più maturi, abbiamo più partite nelle gambe e maggior esperienza. L’anno scorso anche noistati sorpresi di essere arrivati in, quest’annopiù consapevoli. Anche il nostro modo di giocare è cambiato, ma non volevamo ...

SSCNapoliNews : Klopp in conferenza per la finale di Champions «Siamo qui perché vogliamo vincere» - napolista : #Klopp in conferenza per la finale di #Champions «Siamo qui perché vogliamo vincere» L’allenatore del #Liverpool: «… - DiMarzio : #UCLfinal | #TottenhamLiverpool, #Klopp: 'Due finali perse in passato? Se mi vedessi come un perdente avrei un prob… -