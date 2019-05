Kiss Kiss Napoli – Martino | “Ancelotti ha deciso il regalo per il suo compleanno | bisogna

Kiss Kiss Napoli – Carboni : “Non solo il Napoli su Rodrigo - La situazione” : Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Rodrigo accostato al Napoli : “E’ un giocatore che spazia per tutto il fronte d’attacco non da mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano top club mondiali per aggiudicarselo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia ...

Guaita a Kiss Kiss Napoli : “Il Valencia ha bisogno di vendere - ha giocatori importanti” : Franc Guaita è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’attaccante Rodrigo: “C’è il fair play finanziario, ha necessità di vendere. Si è parlato per 15 minuti di Rodrigo, lo si può vendere entro il 30 giugno per una cifra intorno ai 30 mln di euro. Già in inverno il giocatore voleva andare via, ma il Valencia lo cederà soltanto per un’offerta importante. Ho parlato con qualcuno molto ...

Modugno a Kiss Kiss : “Questo giocatore è in cima alle preferenze di Ancelotti” : Francesco Modugno, giornalista Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi di mercato del Napoli : “Far convergere idee ed esigenze non è semplice ne scontato, ma sicuramente soddisfare le richieste del tecnico, visto anche lo splendido rapporto che c’è tra Ancelotti e De Laurentiis, deve essere alla base del progetto che si sta costruendo. Proprio per questo tr i profili che Giuntoli sta ...

Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti ha chiesto lui per la fascia destra” : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato la richiesta di Ancelotti per la fascia destra : Carlo Ancelotti ha chiesto Kieran Trippier alla società, che sta cercando di accontentarlo, ma dovrà aspettare la finale di Champions League. L’alternativa dai costi molto minori, più facile da raggiungere, è Giovanni Di Lorenzo dell’Empoli, che praticamente il Napoli ha già in mano. Il terzino italiano al momento è la seconda ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio : “Il Napoli prenderà sei giocatori - tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I nomi” : De Maggio sul mercato del Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio, è intervento a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee ...

Kiss Kiss Napoli – Improta : “Quagliarella affare per tutti” : Gianni Improta, manager della Juve Stabia è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per l’ipotesi Napoli per Quagliarella. Le sue dichiarazioni : Il suo ritorno al Napoli ci può stare. Ha vinto la classifica dei cannonieri battendo anche uno come Cristiano Ronaldo. Il ritorno sarebbe, la ciliegina sulla torta. Per il Napoli si tratterebbe di un vero affare, non è solo un giocatore simpatico per la sua storia e le sue origini, anche un ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...

Kiss Kiss Napoli : “Verdi resterà a Napoli - ma giocherà in un nuovo ruolo” : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi l’anno prossimo vestirà ancora la maglia azzurra del Napoli. Non ci sarà, dunque, l’addio così come paventato in questo ultimo periodo. Ricordiamo che Verdi è stato acquistato dal Bologna circa un anno fa per la cifra di 25 milioni di euro. La società partenopea, ovviamente, vuole salvaguardare l’investimento confermando il calciatore anche per il prossimo anno. Il ruolo, però, ...

Carlo Alvino a Kiss Kiss : “Ecco perché sul taccuino di Giuntoli ci sono ben 60 nomi” : Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato che si preannuncia scoppiettante per gli azzurri : “E’ vero che il Napoli ha 60 nomi nel mirino, ma è una cosa normale visto che si tratta di nomi preferiti e di conseguenti alternative. Le idee sono chiarissime, ma è chiaro che bisogna confrontarsi col mercato. Lozano, ad esempio, non è un’operazione da super-mercato, col ...

Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Più persone mi dicono dello scambio tra Napoli e Inter” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sul Napoli ai microfoni di Radio Goal: “A me non risulta che Ilicic approderà in azzurro. Ho smentite anche su Quagliarella ed Elmas. Non ho fonti autorevoli, però mi arrivano da tre parti diverse un possibile futuro di Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. Ci tengo a ribadirlo, me lo dicono amici, non sono fonti. E’ un caso molto remoto, ma ...

Kiss Kiss Napoli – Stendardo : “Non venderei Koulibaly per niente e nessuno al mondo” : Guglielmo Stendardo, ex difensore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del premio assegnato a Kalidou Koulibaly come miglior difensore della serie A: “Koulibaly è un pilastro per il Napoli, anche in presenza di offerte shock non lo lascerei andare. E’ il top del ruolo, ma ha anche qualità umane importanti. Io mi auguro che diventi il capitano del Napoli. E’ un ragazzo serio, un leader. Sia ...

Kiss Kiss Napoli : “Lavori per il centrocampo - si raffredda una trattativa e si punta su altri obiettivi - i dettagli : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli acquisti che servono al Napoli per migliorare la mediana : Prime manovre per il centrocampo per il Napoli, Adl, Giuntoli e Ancelotti stanno studiando nel modo migliore per muoversi sul mercato. C’è da registrare una frenata per Jordan Veretout della Fiorentina, mentre torna di moda il nome di Rodrigo De Paul, che ha disputato una grande stagione con la maglia ...

KissKiss sul summit Napoli : esclusa l’ipotesi Quagliarella spunta il nome di Icardi : Radio KissKiss da le prime indiscrezioni sul summit in corso tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli. 60 nomi sul taccuino per il mercato del Napoli, ma vengono fuori 6 scelte definitive. Questa la formazione titolare prevista secondo la radio per la prossima stagione: Meret, Trippier, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Per le fasce Trippier del Tottenham è la prima scelta, ma se dovesse ...