Kim Jong-un avrebbe giustiziato cinque persone dopo il fallito vertice con Trump

Kim Jong-un - l'ultimo orrore : fallisce con Donald Trump? Negoziatore giustiziato : Sarebbe stato giustiziato il Negoziatore Kim Hyok-chol, inviato speciale negli Stati Uniti in preparazione del vertice di Hanoi. Dopo il fallimento del vertice del 27 e 28 febbraio tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e quello americano Donald Trump, il regime avrebbe ammazzato il Negoziatore capo

Kim Jong-un spara missili e Trump s euro infuria : Il presidente nordcoreano Kim Jong-un non ha intenzione di rispettare gli accordi presi con il suo omologo presidente degli Stati Uniti Donald Trump e infatti imperterrito sta continuando a fare dei ...

Corea del Nord - nuova provocazione di Kim Jong-un : ancora un test di lancio di missili : nuova provocazione della Corea del Nord che ha lanciato missili a corto raggio. Lo hanno reso noto i capi di stato maggiore di Seul. Il Nord ' ha lanciato un numero di missili dalla penisola di Hodo ...

È stata rilasciata la donna condannata per l’omicidio di Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un : Doan Thi Huong, la donna vietnamita colpevole dell’omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata rilasciata in Malesia. Huong era stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di

Kim Jong-un sta giocando una partita a scacchi con Trump. E lo sta facendo magistralmente : Il motivo per il quale Kim Jong-un ha aperto il dialogo con Donald Trump è intimamente legato all’economia. L’ostacolo principale all’ingresso della Corea del Nord nel mercato internazionale è rappresentato dalle sanzioni economiche, una rete di divieti commerciali che nel 2017 gli Stati Uniti hanno imposto per paralizzare l’economia nordcoreana. In effetti, le sanzioni hanno come obiettivo le esportazioni che generano le tre ...

Kim Jong-Un e Putin - consulto con messaggi a Trump. E il maresciallo si (tra)veste come il nonno : Tra bodyguard maratoneti e agenti in guanti bianchi, i retroscena del primo incontro fra lo zar e il leader nordcoreano. Due mesi fa, l’incontro fra Kim e il presidente americano

Putin e Kim Jong-un : storico primo incontro in Russia : ... con l'intenzione di concludere accordi commerciali per sviluppare l'economia della Corea del Nord; da parte sua, Putin sarebbe interessato ad assumere un ruolo chiave nei negoziati internazionali ...

Approfondito e fruttuoso! L'incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin : Al termine del loro primo incontro, a Vladivostok, Kim Jong-Un e Vladimir Putin appaiono soddisfatti del confronto. "Uno scambio molto fruttuoso" nella definizione del leader della Corea del Nord, una conversazione "esauriente" in quella del presidente della Federazione russa. Due ore di confronto, più del doppio dei 50 minuti previsti per questa parte del summit a cui hanno preso parte solo i leader con gli interpreti."Sono venuto in Russia - ...

A Vladivostok si stanno svolgendo le trattative tra Putin e Kim Jong-un - : 'L'attenzione di tutto il mondo è puntata alla situazione nella penisola di Corea e penso che ci scambieremo le nostre valutazioni e opinioni su questa questione e che inoltre avremo un dialogo ...

Vertice Putin-Kim Jong-un. Stretta di mano e forte sintonia tra i due leader : "Sono venuto a Vladivostok per discutere il percorso per una soluzione pacifica" della disputa sul nucleare, che per il mondo è un "interesse prioritario".