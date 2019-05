Katy Perry | il finale del videoclip di “Never Really Over” ti farà sciogliere il cuore

Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita - con questo gesto : Ecco come sta sostenendo la collega The post Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita, con questo gesto appeared first on News Mtv Italia.

A poche ore dal lancio ufficiale del brano Katy Perry ha radunato un po' di fan per il preascolto di Never Really Over: alcuni fortunati sostenitori della popstar si sono ritrovati mercoledì 29 maggio a Los Angeles per ascoltare in anteprima il brano e hanno avuto modo di conoscere la cantante con le tradizionali foto di rito. Ma non c'è stato solo questo. Katy Perry ha sperimentato una nuova frontiera della promozione, tatuandosi sulla pelle ...

Katy Perry annuncia a sorpresa l'uscita del nuovo singolo "Never Really Over" : E i fan sono impazziti di gioia

Dopo i rumors delle ultime settimane, arriva l'annuncio ufficiale del titolo e della data d'uscita del nuovo singolo di Katy Perry: la popstar sta per dare inizio alla nuova era discografica con un brano che - presumibilmente - anticipa un nuovo album di inediti, il successore del flop di vendite Witness. Confermando le voci che circolavano già in rete nell'ultima settimana, la popstar californiana ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo ...

Al Met un tappeto rosso shocking : Katy Perry lampadario - Lady Gaga a strati : Cosa significa Camp? E' la domanda di tutti da quando il Metropolitan Museum di New York ha annunciato il tema della nuova mostra del suo Costume Institute e del Met Gala di quest'anno. 'Definire '...

Lady Gaga fa lo strip-tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di "A Star is Born" si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito "esagerato" di "Camp: Notes ...

Da Sophie Turner a Katy Perry - le star eclissate dai propri stessi outfit al Met Gala 2019 : Ci siamo. Il Met Gala 2019 è arrivato, e con lui l'immancabile passerella di star pronte a sconvolgerci con outfit decisamente fuori dall'ordinario. Prima di passare in rassegna i look più azzeccati – e senza tralasciare i più atroci, naturalmente –, chiariamoci le idee sul significato e gli obiettivi della serata. Il Met Gala è il più importante evento di raccolta fondi promosso nel settore della moda e si è tenuto per la prima volta nel ...

Met Gala - Katy Perry vestita da lampadario : è lei la regina dello show : E' uno degli eventi più eccentrici del mondo della moda e ogni anno reGala look stravaganti e sketch ironici. Katy Perry è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del Met Gala, che si tiene ogni ...

Katy Perry : la pagella dei suoi ultimi look : Katy Perry ha un look senza dubbio estroso e decisamente colorato e particolare. Ma la domanda qui è: sa davvero sempre valorizzarsi? Vediamo un un po’ come se la cava! Katy Perry, pagella del look: con l’abito in lurex In sè, l’abito non è malissimo, non la segna e i drappeggi cadono bene… peccato per quella scollatura asimmetrica: fa cadere il décolleté senza valorizzarlo. In più, semaforo rosso per il cinturino alla ...

Katy Perry in versione reggaeton nel remix di "Con calma" di Daddy Yankee : "Hola me llamo Katy"

Una Katy Perry in lacrime e in piedi ha accolto l'esibizione di un concorrente durante l'episodio della diciassettesima stagione di American Idol in onda domenica 14 aprile: la popstar californiana non ha trattenuto il pianto di fronte ad un interprete particolarmente dotato, in gara nella seconda edizione del talent targata ABC. A portarla alle lacrime è stato Jeremiah Lloyd Harmon, che appena apparso sul palco con la sua voce e la sua ...

Dua Lipa ha svelato il miglior consiglio che le ha dato Katy Perry : Sostenuto anche da Chris Martin

Coachella 2019 : Katy Perry si è esibita a sorpresa insieme a Zedd : BOOM

Orlando Bloom e Katy Perry - matrimonio (per pochi) : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesLe notizie finora giunte del prossimo matrimonio fra Orlando Bloom e Katy Perry sono quantomeno contraddittorie. Fino a qualche giorno fa si parlare di una cerimonia nel ...