Juventus | petizione per togliere la stella di Conte dall’Allianz Stadium

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019)ladi Antoniodall’Allianz. La, rivolta alla, lanciata sulla piattaforma Change.org, ha raccolto in poche ore oltre 10 mila adesioni. Il promotore, che si firma Buddy Guy Black & White, spiega: “Andare all’Inter significa entrare in una società che ha provato, attraverso diversi canali più o meno chiari, ad annientarci e a buttare fango su una storia di cui lo stessoè stato indubbio protagonista. Andare all’Inter significherà calpestare in primis la propria dignità e la propria storia”. Lasi conclude con una provocatoria domanda a: “Quanti scudetti ha vinto la?“, alludendo ai 35 ufficiali e ai 37 rivendicati dal club bianconero, che aggiunge al conto i due revocati, nel 2005 e nel 2006.all’Inter, prime frecciate della Curva Nord: “Noi non siamo la ...

CalcioWeb : ?? L '#Inter annuncia #Conte ?? un tifoso della #Juventus lancia una petizione ?? - DomenicoAlbaran : RT @SantoViglianesi: Ho firmato la petizione per togliere la stella del parrucco dallo Stadium. Fatelo anche voi... Un vero Juventino non a… - DomenicoAlbaran : Juventus Football Club : Togliere la stella a Conte allo Juventus Stadium - Firma la petizione! -