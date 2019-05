Juventus | per Money | Guardiola potrebbe essere annunciato tra il 3 e il 5 giugno rumors

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Laè ancora alle prese con il rebus allenatore. Le voci intorno alla panchina dei Campioni d'Italia ormai si dividono in due fazioni: c'è chi vede Maurizio Sarri come candidato numero uno per il dopo Massimiliano Allegri e chi invece vede Pepcome nuovo tecnico bianconero. Al momento ovviamente non ci sono certezze e non resta che attendere gli sviluppi chero arrivare la prossima settimana. Secondo il sito.it però ci sono buoni motivi per credere che l'allenatore della Juve possaproprio Pep: il portale ha raccolto diverse indiscrezioni e si sbilancia sul nome nome del nuovo tecnico dei bianconeri. Per.it i giorni giusti per l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero del tecnico ex Barcellona dovrebberoquelli tra il 3 e il 5 di, ovviamente alla chiusura della borsa.avere una clausola per ...

juventusfc : Heysel, le iniziative per non dimenticare - pisto_gol : ??Dopo la finale di Europa League Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore della Juventus. Per molti colleghi di… - tancredipalmeri : OCCHIO a questa frase Klopp-Juventus. Klopp sulla competitività: 'In Serie A, non riesco a capire esattamente come… -