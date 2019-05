Juve | secondo Money it l' annuncio di Guardiola potrebbe arrivare dopo finale Champions

Juventus : secondo Don Balon - Cuadrado è vicino al ritorno alla Fiorentina (RUMORS) : Nonostante l'argomento principale sia la ricerca del tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera starebbe lavorando notevolmente per rafforzare la rosa. Come è probabile, alcuni investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, magari inserendo alcuni giocatori come contropartita per arrivare ai calciatori desiderati. Potrebbe essere il caso di Juan Cuadrado, centrocampista offensivo colombiano che ha il contratto in scadenza nel ...

Le quote degli 8 papabili prossimi allenatori della Juventus secondo Bwin : A due giornate dalla fine del nostro campionato, già aggiudicato alla Vecchia Signora, la dirigenza della Juventus ha deciso di chiudere il ciclo calcistico di Max Allegri dopo 5 anni ed 11 trofei conquistati. La decisione è stata sofferta per entrambe le parti visto l'affetto e la stima instaurata in questo percorso assieme ed anche molti giocatori hanno dimostrato attaccamento all'oramai ex Allenatore bianconero in svariati modi. della ...

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Juventus - Zazzaroni a Radio 24 : 'Allegri mi ha detto che secondo lui prendono Sarri' : È indubbiamente uno degli argomenti più "caldi" degli ultimi giorni nel mondo del calcio, da quando la Juventus ha annunciato ufficialmente il divorzio da Massimiliano Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, del nome del nuovo allenatore che dalla prossima stagione guiderà la squadra campione d'Italia. Negli ultimi tempi sono emerse delle indiscrezioni piuttosto contrastanti tra di loro: ad esempio la stampa spagnola continua a sostenere che ci ...

La Juventus pensa alla costruzione di un secondo Stadium per le Women e l'Under 23 : La Juventus è una società che pensa sempre al futuro. Andrea Agnelli vuole che il suo club eccella in tutto e per questo motivo da due anni a questa parte ha creato anche una squadra femminile. La Juventus Women in sole due stagioni ha già vinto 3 trofei e non sembra intenzionata a fermarsi. Il club bianconero la scorsa estate ha creato anche la sua squadra B e punta a farla diventare una realtà sempre più importante. Per questo motivo Andrea ...

Zazzaroni - rivelazione bomba : “Allegri mi ha detto chi prendono secondo lui alla Juve…” : Zazzaroni e la soffiata di Allegri Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parla riguardo i tanti nomi accostati alla Juve per sostituire Allegri e lo fa attraverso i microfoni di Radio 24: “Leggo che Guardiola è a Milano e allora lo chiamo, era ad Abu Dhabi. L’ho scritto e mi hanno offeso in tanti. Penso che ci sia un quadro di disinformazione, i social sono produttori di disinformazione. Io ho parlato con il ...

La Juventus lavora a un secondo “Stadium” : Nuovo stadio Juventus – La Juventus è al lavoro per la realizzazione di un nuovo impianto di gioco. Nessun addio allo Stadium, ma la creazione di uno stadio minore – con capienza tra i 3.500 e i 5.000 posti –, da costruire nella zona della Continassa, magari sostituendo il palazzetto in disuso che sorge a […] L'articolo La Juventus lavora a un secondo “Stadium” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Juventus post Allegri - rispunta Zidane : secondo 'La Stampa' potrebbe lasciare il Real : Il terremoto panchine potrebbe riguardare gran parte dei top club europei: dopo l'esonero di qualche mese da al Real Madrid di Solari, sostituito da Zidane, venerdì scorso è arrivata l'ufficialità dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Altri cambi in panchina potrebbero riguardare società blasonate come Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Milan e Roma. Ma per adesso la più chiacchierata come panchina risulta quella della Juventus, con ...

Addio alla Juve e Tapiro d’oro - Allegri esce allo scoperto : “chi il mio sostituto? Secondo me…” : L’allenatore toscano ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia in seguito all’ufficialità del suo Addio alla Juventus “Il nome del prossimo allenatore della Juventus? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società“. LaPresse Queste le parole di Massimiliano Allegri raggiunto dall’inviato di ...

Juventus - secondo la Gazzetta anche Mandzukic sarebbe tra i possibili partenti : Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore, la Juventus è pronta a rivoluzionare la sua rosa in estate. Gran parte degli investimenti però dovrebbero passare anche da cessioni pesanti, soprattutto in caso di permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per giugno, sarà molto importante, in quanto dovrebbe confermare la perdita finanziaria della società bianconera, come ...

Juve - cinque i giocatori che sarebbero incedibili secondo la società : tra questi Ronaldo : La Juventus dovrebbe ripartire dallo 'zoccolo duro' la prossima stagione. Come scrive Sky Sport, sarebbe cinque gli intoccabili dalla dirigenza bianconera, i giocatori su cui fare affidamento anche la prossima stagione: parliamo di Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matuidi. Molto ovviamente passerà anche dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, ma la Juventus dovrebbe affidarsi all'esperienza e alla qualità ...

Mourinho alla Juventus? La quota secondo i bookmakers : E’ sempre più caldo il tema delle panchine per la prossima stagione, in particolar modo situazione ancora tutta da valutare in casa Juventus. Sempre più insistenti le voci di un divorzio tra i bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante gli annunci di conferma dalle parti, l’addio è ancora una soluzione considerata probabile, ci sarebbe stata la frattura a causa dei deludenti risultati in Champions League. ...

Conte-Juventus - atto secondo : ecco tutta la verità sul ritorno : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte si avvicina alla Juventus in maniera chiara e decisa. Come evidenziato dallo stesso tecnico leccese, in un’intervista rilasciata ai colleghi de “La Gazzetta dello Sport”, l’ipotesi Roma sembrerebbe esser tramontata sul nascere. L’ex allenatore del Chelsea ha chiuso le porte ad un possibile passaggio sulla panchina giallorossa. Conte ha ammesso che, […] More

Juventus : due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport - tra questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...