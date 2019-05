Ivrea | torna “La grande invasione” | il festival della lettura trasforma la città

fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno"Lainvasione", ilche ormai è giunto alla settima edizione. Tra gli ospiti più attesikermesse Concita De Gregorio, Bjorn Larsson e Damon Krukowski, insieme ai dodici finalisti del Premio Strega. E per i bambini ci sarà un programma ad hoc, la "Piccola invasione". Infine, tante mostre.

