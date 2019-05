IVAN COTTINI Il ballerino malato di SLA | ' Bianca è l' unica donna' | Ballando

IVAN COTTINI malato di Sla - ospite speciale a Ballando con le Stelle : Una storia di coraggio, di emozioni, di amore nei confronti della vita, quella di Ivan Cottini, il primo ballerino al mondo malato di sclerosi multipla. “Più in alto di così, non potevo arrivare”, queste le parole del 35enne modello e papà ballerino che si esibirà a Ballando con le Stelle per dimostrare che la disabilità non è un limite, ma una sfida quotidiana.-- La sua storia ha emozionato e incuriosito molti, tra questi anche il mondo dei ...

