Italiani e Champions League | quanti conoscono a fondo il torneo?

(Di venerdì 31 maggio 2019) In occasione della finale ditra Tottenham e Liverpool, in programma per sabato 1° giugno alle ore 21.00, il bookmaker inglese William Hill lancia “Quiz: quanto conosci il?”, le divertenti videointerviste che intendono indagare su quanto glisiano informati sulla più importante competizione di calcio europea. Al bar, al mercato o semplicemente per strada, gli intervistati si sono districati tra passato e presente delpiù ambito. Nonostante qualche incertezza iniziale, alla fine hanno conquistato tutti la promozione. Oltre a domande sulla finale, relative ad esempio al luogo in cui si terrà – quest’anno il nuovo stadio dell’Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano – gli intervistati sono stati invitati a pronunciare alcuni dei nomi dei protagonisti del. Lo juventino Szczęsny rappresenta da sempre un ostacolo per tutti, e ...

