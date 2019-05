Italia-Polonia | ottavo di finale Mondiali Under20 calcio 2019 | data | programma | orario

Mondiale Under 20 - l’Italia conosce il suo avversario agli ottavi : è la Polonia : Dopo l’ottimo avvio al Mondiale Under 20, con i 7 punti in tre partite e il primo posto nel girone, l’Italia ha conosciuto il suo prossimo avversario agli ottavi di finale: si tratta della Polonia, che si è qualificata tra le quattro migliori terze della fase a gruppi. Gli azzurrini affronteranno i padroni di casa domenica 2 giugno al Gdynia Stadium alle 17:30. La Polonia arriva al match contro l’Italia con un ruolino di ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Senegal avanti come prime - Polonia tra le migliori terze : Scattata la terza ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Calcio Under 20: oggi sono scesi in campo i Gironi A e B e sono arrivati altri verdetti aritmetici. Qualificate agli ottavi dal Girone A il Senegal, la Colombia e la Polonia, certa di rientrare tra le migliori quattro terze, e dal Girone B l’Italia ed il Giappone, con l’Ecuador che ancora non può essere certa del passaggio del turno. Nella pomeriggio è sceso in ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA : tutto è pronto in Polonia! Azzurrini per la qualificazione : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli Azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli Azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...

Pallavolo – Nations League femminile 2019 : ottimo esordio per l’Italia - le azzurre stendono 3-2 la Polonia : La formazione di coach Mazzanti supera al quinto set la Polonia, cominciando dunque con un successo la Volleyball Nations League 2019 All’esordio nella Volleyball Nations League femminile 2019 la nazionale italiana ha battuto 3-2 (25-15, 25-22, 18-25, 21-25, 17-15) le padrone di casa della Polonia. Molto convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti nei primi due set, le azzurre sono entrate in campo con l’atteggiamento ...

VIDEO Italia-Polonia 3-2 volley femminile - Highlights e sintesi Nations League : vittoria tiratissima delle azzurre : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-2 nel primo incontro della Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre si sono imposte a Opole e hanno così incamerato il primo successo nella competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno dovuto soffrire contro le padrone di casa ma sono riuscite a spuntarla al termine di un tie-break tiratissimo concluso ai vantaggi, Indre Sorokaite ed Elena Pietrini sono ...

Volley femminile - Nations Italia 2019 : Italia-Polonia 3-2 - prima vittoria dell’Italia. Successo sofferto - Sorokaite e Pietrini in quota : Esordio vincente per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (25-15; 25-22; 18-25; 21-25; 17-15) al termine di una partita estremamente combattuta. Le azzurre si sono involate subito sul 2-0 a Opole, sul 14-17 nel terzo set hanno smesso di giocare e si sono fatte trascinare al tie-break dalle padrone di casa: nella frazione decisiva le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-4 - azzurre avanti nel tie-break : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

