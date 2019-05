Israele al voto Bibi cade sui “timorati” decisivi nel futuro ebraico

Bibi - Lieberman - la leva obbligatoria e i processi. Perché Israele tornerà al voto : È la prima volta nella storia di Israele che il paese è costretto a tornare a elezioni a causa dell’impossibilità di formare un governo. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo ore di dramma politico, la propria dissoluzione dopo sette settimane solt

A sei settimane dal voto - Israele rischia ritorno alle urne. Netanyahu ha poche ore per formare nuovo governo : Benjamin Netanyahu si è dichiarato vincitore delle elezioni israeliane di aprile, ma la vittoria gli sta sfuggendo dalle mani, mentre, a poche ore dal termine entro il quale deve trovare un'intesa per formare un nuovo governo, il suo alleato tradizionale continua a negargli l'appoggio e le elezioni anticipate sembrano sempre più vicine. L'uomo al centro della crisi è l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che non vuole mollare il punto ...

Israele - media : Netanyhau pensa a voto : 23.05 Non c'è intesa per il prossimo governo e Israele potrebbe tornare al voto. Lo ha fatto capire,secondo i media, il premier Benyamin Netanyahu in un incontro con i membri del Likud, il suo partito, svoltosi stasera a porte chiuse. La ragione risiede nel fatto che 'Israele casa nostra'guidato dal leader nazionalista laico Avigdor Lieberman non intende rinunciare alle sue richieste di applicazione integrale della legge sulle nuove regole per ...

Voto in Israele - Netanyahu la spunta. Debacle sinistra - Laburisti in picchiata. Trump si congratula con il primo ministro : All'indomani delle elezioni israeliane, i risultati definitivi non sono ancora disponibili ma i dati profilano una vittoria del blocco di destra guidato dal leader del Likud, Benjamin Netanyahu. Il premier uscente e' cosi' avviato alla conquista del quinto mandato da premier, dopo 13 anni al potere, di cui gli ultimi dieci consecutivi: una longevita' che neanche il padre della patria David Ben Gurion ha mai raggiunto. Con il 97% delle schede ...

Israele : Netanyahu ha Trump e Putin - non Sanders. Analisi e scenari del voto israeliano : Nella corsa elettorale sono stati questi i temi: si è parlato tanto di sicurezza e poco di economia. Netanyahu ha vinto grazie alle sue eccellenti relazioni con il presidente americano Donald Trump e ...

Voto in Israele - Netanyahu in vantaggio : ‘Vittoria immensa’ Le mille sfide del premier Bibi : Al 93% dello scrutinio il Likud di Netanyahu ha 36 seggi sui 120 nella Knesset e lo sfidante Benny Gantz 35. Il primo ministro, con la moglie Sarah, ai sostenitori: «Ho avviato i contatti con gli alleati per dar vita a un nuovo governo di destra»

Voto in Israele - Netanyahu in vantaggio : ‘Vittoria immensa’ Le mille sfide del premier Bibi : Al 37% dello scrutinio il Likud di Netanyahu avrebbe 40 seggi sui 120 nella Knesset e lo sfidante Benny Gantz 35. Il primo ministro, con la moglie Sarah, ai sostenitori: «Ho avviato i contatti con gli alleati per dar vita a un nuovo governo di destra»

Voto in Israele - Netanyahu e Gantz rivendicano la vittoria Le mille sfide del premier Bibi : Primi dati sui sondaggi per le elezioni in Israele, Netanyahu batterebbe l’avversario Benny Gantz di un seggio: 35 contro 34. Nell’insieme il blocco di destra avrebbe la maggioranza: 66-64 deputati su 120 (secondo un sondaggio ci sarebbe il pareggio)

Voto in Israele - Netanyahu e Gantz rivendicano la vittoria Scandali e carisma - le mille sfide del premier Bibi : Primissime indiscrezioni sui sondaggi per le elezioni in Israele. Il partito di Gantz in leggero vantaggio esulta: «Abbiamo vinto!». Il premier gli fa eco: «Chiara vittoria». I sondaggi parlano di un testa a testa: 36/37 seggi per Netanyahu, 33/36 per Gantz

Israele al voto - exit poll contrastanti : Netanyahu e Gantz cantano vittoria : «Abbiamo vinto. Il popolo di Israele si è pronunciato. In queste elezioni c'è un chiaro vincitore e un chiaro perdente». Il leader del partito Blu-Bianco Benny Gantz...

Israele al voto - sfida fra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Polemica per telecamere nei seggi delle città arabe : Dopo tante parole e tantissime polemiche, per Benyamin Netanyahu e Benny Gantz è il giorno della verità. Sono 6.339.000 gli israeliani chiamati a votare nelle 10.460 urne dislocate in tutto il paese dalle 7 di mattina (ora locale, le 6 in Italia) fino alle 22 (ora locale, le 21 italiane). In lizza circa 40 partiti, ma solo 15 hanno la speranza di entrare alla Knesset, il Parlamento israeliano, dopo aver superato la soglia di ...

Israele al voto - tutto quello che c'è da sapere : ... il riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme come capitale e dell'annessione israeliana del Golan catturato alla Siria nel 1967,, allo stesso tempo spiega di essere entrato in politica, ...

Israele al voto - Benny Gantz sfida Netanyahu. Sondaggi premiano generale - ma il premier è favorito per coalizioni : Gli israeliani domani, martedì, saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova Knesset, formata da 120 membri, e dare un verdetto sulla sorte politica di Benjamin Netanyahu. I militari israeliani hanno gia' cominciato a votare, in anticipo rispetto al resto del Paese che domani, come detto, si rechera' alle urne dalle 8 del mattino alle 8 di sera. In tutto sono state allestiti 643 seggi in tutto il Paese, piu' 130 seggi mobili in avamposti ...

Israele domani al voto - Benny Gantz sfida Netanyahu. Sondaggi premiano generale - ma il premier è favorito per coalizioni : Gli israeliani domani, martedì, saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova Knesset, formata da 120 membri, e dare un verdetto sulla sorte politica di Benjamin Netanyahu. I militari israeliani hanno gia' cominciato a votare, in anticipo rispetto al resto del Paese che domani, come detto, si rechera' alle urne dalle 8 del mattino alle 8 di sera. In tutto sono state allestiti 643 seggi in tutto il Paese, piu' 130 seggi mobili in avamposti ...