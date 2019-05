Ira M5s per la lettera di Tria alla Ue | Non ne sapevamo nulla

agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il M5s reagisce con iracon la quale il ministro dell'Economia, Giovanni, ha replicatomissiva con la quale Bruxelles aveva domandato come l'Italia intendesse ridurre il deficit. La promessa di "ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare" è sembrata infatti diretta al reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera dei pentastellati. "Lapreparata dal ministrocon la Lega? M5s non ne sa", mette in chiaro Luigi Di Maio, "non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi". Il capo politico del M5s sembra quindi accusare l'alleato, uscito rafforzato a suo discapito dalle elezioni europee, di voler far valere i nuovi equilibri con una prova di forza. "Secondo le prime indiscrezioni, nellada inviareUe, chee la Lega hanno scritto, sono previsti tagli allo stato sociale per il ...

