Investì 19enne incinta! preso straniero senza patente

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il 28enne marocchino inchiodato dalle telecamere, la piccola Sofia, nata d'urgenza, è ancora molto grave. È un giovane di origini marocchine,, il pirata della strada che una settimana fa ha investito sulle strisce pedonali, Elena Tugui, 19 anni, alla trentottesima settimana di gravidanza che, per lo choc ha rischiato di perdere la sua bambina, fatta nascere con il parto cesareo prima del tempo.Samir Ouelmes, 28 anni, residente a Piossasco, nel Torinese, ma originario del Marocco, è stato individuato ed arrestato dagli agenti municipali di Orbassano che in pochi giorni - insieme ai colleghi delle città vicine - hanno visionato decine di video e migliaia di fotogrammi ripresi dalle telecamere della zona e sono così riusciti a risalire a Samir Ouelmes, fuggito dopo aver investito la donna incinta che insieme a suo marito stava attraversando la strada dopo aver fatto la spesa in un supermercato vicino.