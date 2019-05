Intervista al generale Camporini | “Il pacifismo ipocrita del governo è inaccettabile”

fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) IlVincenzoha annunciato che non presenzierà alla cerimonia per il festeggiamento della Festa della Repubblica. In un'a Fanpage.it ha spiegato il perché di questo gesto di protesta: "La disattenzione verso le Forze Armate da parte delLega-M5S ha toccato livelli inaccettabili".

