Inter | la Curva Nord scrive al nuovo tecnico Conte | ' Noi non siamo la Juve'

Conte è il nuovo allenatore dell’Inter! La bordata della Curva Nord : “non siamo la Juventus - ricordiamo il tuo passato” : Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, ma la Curva Nord mette subito le cose in chiaro: “noi non siamo la Juventus”, i tifosi nerazzurri chiedono il rispetto di “stile e morale” che differenzia le due società Alle 06:00 del mattino italiane, l’Inter ha annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore del club. La società nerazzurra ha scelto un profilo di spessore internazionale, di grande esperienza e ...

Inter - la Curva Nord ringrazia Spalletti : “Con lui siamo tornati nell’olimpo europeo” : Non solo il presidente Zhang. E’ arrivato anche da parte dei tifosi, nel nome della Curva Nord, il ringraziamento verso l’ormai ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Ecco il messaggio del settore del tifo nerazzurro su Facebook. “La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter. I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità. Con lui l’Inter è stata ...

FOTO – Inter - comunicato Curva Nord : “A Napoli tutto è concesso - a noi è stato vietato…” : Il comunicato della Curva Nord Interista La Curva Nord Interista tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social ha espresso alcuni pensieri dopo gli scontri con la tifoseria del Napoli e gli striscioni al San Paolo e al Meazza: “MENTRE A Napoli tutto È concesso, A MILANO VIETATO STRISCIONE PER I BH Si voleva rendere onore a un gruppo che ha fatto la sofferta scelta di rifondarsi dopo i fatti di dicembre ma l’integerrima ...

Inter-Empoli - l’ultimatum dei tifosi : il durissimo comunicato della Curva Nord : ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggio della Curva Nord dell’Inter alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’Empoli che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare ...

La Curva Nord Interista è recidiva : ancora cori anti-Napoli : Gli ultras interisti non mollano. A nulla è servita la campagna antirazzista avviata lodevolmente dalla società. Dopo essere finiti nelle cronache per la partita ‘bollente’ contro il Napoli, il 26 dicembre scorso, con l’agguato ai tifosi napoletani, la morte di un interista e i cori contro Koulibaly che hanno portato alla chiusura di San Siro per due giornate più una senza la Curva Nord lo hanno rifatto. La Gazzetta dello Sport ...

Inter - ghiotta occasione contro il Chievo. La Curva Nord : “La squadra si dia una svegliata!” : contro il Chievo, la ghiotta occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter si prepara al monday night contro i veneti. La Curva Nord nerazzurra torna a farsi sentire, ma questa volta non parla solo di Icardi. Discorso generale alla squadra e a Spalletti. “Adesso però – recita il comunicato su Facebook – la squadra si dia una svegliata. A buon intenditor. Mancano tre gare per ...

Inter - ghiotta occasione contro il Chievo. La Curva Nord : “La squadra si dia una svegliata! : contro il Chievo, la ghiotta occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter si prepara al monday night contro i veneti. La Curva Nord nerazzurra torna a farsi sentire, ma questa volta non parla solo di Icardi. Discorso generale alla squadra e a Spalletti. “Adesso però – recita il comunicato su Facebook – la squadra si dia una svegliata. A buon intenditor. Mancano tre gare per ...

Inter - la Curva Nord ancora contro Icardi : “ribadiamo la presa di posizione - ci dispiace per i disguidi con San Siro” : Mauro Icardi e la Curva Nord non si amano di certo, il tifo dell’Inter sta vivendo un momento delicatissimo: il comunicato degli ultras Inter, niente pace tra Mauro Icardi e la Curva Nord. Con un comunicato gli ultras nerazzurri hanno voluto ribadire la propria posizione in vista del rush finale di campionato che potrebbe valere la Champions League alla squadra di Spalletti. “Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in ...

Inter – Il comunicato della Curva Nord : La Curva Nord in attesa della sfida di lunedì sera contro il Chievo lancia un chiaro messaggio alla squadra.Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in Champions League, 9 punti per finire la stagione nel migliore dei modi. È stato un anno calcisticamente travagliato tra cambi dirigenziali, punte spuntate e stelle offuscate.Il ritorno nella Coppa Regina, vissuto in maniera altalenante tra l’illusione e la libidine iniziale e ...

Inter - curva Nord contro Icardi : 'Non può essere il nostro futuro' : 'Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. È lesivo per il gruppo'. La curva Nord dell'Inter attacca ancora Mauro Icardi, con un nuovo ...

Inter - Curva Nord : coreografia sul fallimento europeo della Juve era stata vietata : Nelle ultime settimane, in casa Inter si è parlato molto della Curva Nord soprattutto per gli screzi avuti con l'ormai ex capitano Mauro Icardi. Il cuore del tifo nerazzurro durante alcune partite si è lasciato ad andare ad alcuni cori contro il centravanti argentino, scontrandosi con il resto dello stadio che, invece, ha fatto sentire il proprio supporto all'attaccante. Al contempo, la Curva Nord è famosa anche per le sue coreografie, e quella ...

La Curva nord contro Icardi : non merita l`Inter : Nuovo durissimo comunicato della Curva nord dell'Inter nei confronti di Mauro Icardi. "Premettendo che ci spiace per tutti i gobbi mancati che popolano il resto di San Siro e fischiano contro la nostra coerenza solo perché affamati di vittoria, noi non ci spostiamo di un millimetro. Quel piccolo uomo che indossa "la Nostra 9" non merita l`Inter, perché non ha dimostrato neppure quel minimo di correttezza professionale che qualunque "dipendente ...

Inter - Curva Nord al veleno : “ci spiace per i gobbi mancati di San Siro - ma quel piccolo uomo che indossa la 9…” : I tifosi della Curva Nord hanno diramato un durissimo comunicato contro Icardi e il resto dello stadio che continua a sostenerlo La Curva Nord da un lato, il resto della tifoseria nerazzurra di San Siro dall’altro. Una spaccatura causata da… Mauro Icardi, denigrato dalla prima e invece sostenuto dai secondi, che mettono prima la maglia rispetto al giocatore. Tano Pecoraro/LaPresse Una linea di pensiero che non tocca il tifo ...

Caso Icardi - la Curva Nord dell'Inter : "Chi ci fischia è un gobbo mancato" : Ora che, almeno apparentemente, il Caso Icardi è rientrato sia in società che nello spogliatoio, in casa Inter è la tifoseria a dividersi. Contro la Roma la Curva Nord ha insultato l'ex capitano sia ...