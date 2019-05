Inter-Conte | le sensazioni di Milito | “porterà la sua mentalità | ma nessun paragone con

Inter - inizia l'era di Antonio Conte per tornare al top : Se il buongiorno si vede dal mattino, per i tifosi Interisti oggi è una giornata da ricordare e da cerchiare in rosso sul calendario. inizia ufficialmente l'era di Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato annunciato all'alba da un tweet dalla società nerazzurra. Torna così in Italia, uno dei tecnici più ricercati e vincenti del nostro calcio. Una garanzia di successo ovunque sia andato. Conte e l'Inter che verrà La missione di Conte è chiara: ...

L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video. E lui : “Inizia un nuovo capitolo della mia vita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer di benvenuto al tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nel video emozionale si vede l'arrivo di Conte a Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel video Conte. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la ...

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video. E lui : io ci sono : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer di benvenuto al tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nel video emozionale si vede l'arrivo di Conte a Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel video Conte. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la ...

L’Inter presenta Conte - Zhang : “adesso vogliamo vincere i titoli” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Ad accoglierlo il Presidente Steven Zhang che, nel presentare il nuovo tecnico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro: “Ogni giorno è importante per l’Inter e per me. L’Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti di Suning Group. La nostra missione è sempre la stessa: rendere questo progetto il ...

Inter - Conte : “Mi hanno colpito serietà - progetto e ambizione” : MILANO – Ci sono determinazione ed entusiasmo nelle prime dichiarazioni di Antonio Conte da allenatore dell’Inter. All’inizio di questa nuova sfida le parole chiave sono fame e ambizione: “Le prime impressioni sono positive, per me è una nuova esperienza, un nuovo capitolo della mia vita, una nuova sfida. Vivo per questo e sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Ringrazio il Presidente delle ...

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : lanciata una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...

Inter - Enrico Mentana risponde alla Curva Nord che attacca Antonio Conte : "Farneticanti e pregiudicati" : Arriva Antonio Conte all'Inter e si scatena la bagarre. La Curva Nord, il settore del tifo organizzato nerazzurro, ha accolto il mister con un durissimo comunicato in cui afferma che "non dimentichiamo" il suo trascorso alla Juventus e i suoi problemi con la giustizia sportiva. Un comunicato per il

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter : “Finalmente si ricomincia” : Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter: “Finalmente si ricomincia” L’atteso annuncio è arrivato in mattinata: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico di Lecce è stato presentato dal presidente Steven Zhang attraverso un video diffuso sui social e ha firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro netti all’anno. I nerazzurri ripartono dunque da un tecnico vincente, che in Serie A alla ...

Conte nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

“Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve” : i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la firma con l’Inter : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio ...

Conte all’Inter - Julio Cesar : “Spero ci riporti sul tetto d’Europa” : Antonio Conte è da poco il nuovo allenatore dell’Inter, l’ufficialità è arrivata questa mattina. Iniziano ad arrivare le parole di alcuni personaggi legati al mondo nerazzurro in merito all’ex tecnico del Chelsea. Tra questi c’è l’ex portiere Julio Cesar, estremo difensore nell’anno del “triplete”. Ecco le sue parole a Sky. Conte all’Inter, Mazzola: “è la persona giusta per il salto di ...

Conte all’Inter - Mazzola : “è la persona giusta per il salto di qualità” : “Conte a mio avviso è un ottimo allenatore, la persona giusta per fare il salto di qualità”. Sono le dichiarazioni della bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola commenta all’Adnkronos la decisione dell’Inter di affidare la panchina ad Antonio Conte, inizia un nuovo progetto per i nerazzurri con l’obiettivo di essere protagonisti in campionato e Champions League. “Basta che Conte dimostri di essere ...

Antonio Conte all'Inter - la Curva Nord avverte : "Non siamo la Juventus - non scordiamo cosa hai fatto" : No, la Curva Nord non gradisce granché l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Antonio Conte, bandiera della Juventus, storica rivale dei nerazzurri. Il saluto al nuovo allenatore arriva con un comunicato che è tutto, tranne che pacifico. Gli ultras prendono atto della decisione del club e avvisano Co