Integratori alimentari e l' esaltazione del network marketing

Integratori alimentari ritirati dal mercato - 10 casi di epatite segnalati al Ministero della Salute : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di alcuni lotti di Integratori alimentari alla curcuma per eventuale rischio chimico. Varie le ditte coinvolte: si sarebbero registrati 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di questi prodotti.

Integratori alimentari ritirati dal mercato : "Associati a casi di epatite". Indagini in corso : Gli Integratori alimentari a base di curcuma Curcumina Plus 95% e Curcumina 95% sono stati ritirati dal mercato per decisione del Ministero della Salute: sarebbero associati a due casi di epatite acuta colestatica. Indagini in corso da parte dell'Istituto superiore della sanità sulla base del principio di precauzione: "Ma intanto non consumateli".

Sanità - casi di epatite collegati a Integratori alimentari a base di curcuma : L’Istituto superiore di Sanità ha segnalato che gli integratori alimentari a base di curcuma perché “sono stati associati a due casi di epatite acuta colestatica, che si sono risolti favorevolmente”. Si tratta del lotto di produzione 18L823 con scadenza 10/2021 e Curcumina 95% lotto di produzione 18M861 con scadenza 11/2021 della ditta Ni.va (con sede legale in via Padova 56, Vigonza, in provincia di Padova), e prodotti dallo ...

