In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Giugno | Giallo a Chigi Tria e il mistero delle due

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Maggio : Il capo del governo li lascerà “sfogare un paio di giorni” - poi li riunirà : Alta tensione Nel bunker del Mise, Di Maio medita le dimissioni da capo Doppio assalto – Stasera assemblea M5S, dove il leader potrebbe proporre l’addio, da votare sul web, e una cabina di regia. Ma la Lega attacca sul Dl Sanità, su Rixi e i cantieri di Luca De Carolis Monumento ai caduti di Marco Travaglio Non vorrei che i funerali anticipati dei 5Stelle e i festeggiamenti del Pd per il suo minimo storico e il massimo storico delle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Maggio : Per i 5 stelle una strada obbligata : l’opposizione : Diario del Salvimaio Se tiri a campare, poi tiri le cuoia: ora opposizione Se i 5stelle vogliono tentare di ritrovare se stessi e i propri elettori (sapendo che molti fuggitivi difficilmente saranno recuperati) devono tornare a essere opposizione. Dirlo adesso, dopo la solenne legnata delle Europee potrebbe sembrare fuori dal mondo, alla luce soprattutto delle parole di Luigi Di Maio deciso ad andare avanti nell’autolesionismo di governo con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Maggio : Comanda Salvini crollo 5 stelle col sorpasso Pd : I risultati Stravince la Lega, bene Pd e B. I 5 stelle finiscono sotto i dem Europee – Affluenza in calo al 56%. Il partito di Salvini è in zona 30%, i democratici crescono e finiscono sopra al M5S, che crolla di circa 13 punti in un solo anno di Marco Palombi Un polo c’è. E l’altro? di Marco Travaglio Questo articolo è fondato sulle prime proiezioni (l’una diversa dall’altra) di mezzanotte e mezza, quando l’ultima edizione del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Maggio : Tutto in famiglia. I soliti noti da 10 anni. Lazio di Zingaretti : 60 milioni senza gara in “ricerche” : Lazio 60 milioni senza bando in “ricerca” Il grande business della farmaceutica di Laura Margottini Comunque vada, sarà un disastro di Marco Travaglio Salve, sono uno dei 36 milioni e rotti di italiani che domani andranno a votare per le Europee e dovranno scegliere fra le seguenti opzioni. Chi vota Lega vuole rafforzare Matteo Salvini come uomo solo al comando, talmente solo che se finisse inghiottito in un tombino o in una buca di Roma ...

Maurizio Belpietro firma il numero speciale de l’Unità in Edicola. Il cdr : “Grave insulto alla nostra storia” : Sarà firmato da Maurizio Belpietro il numero dell’Unità in edicola il 25 maggio. A dare la notizia è stato il comitato di redazione, parlando di “gesto gravissimo”. l’Unità, di proprietà di Piesse, non va in edicola da un paio d’anni, ma l’editore è obbligato a pubblicare almeno un numero all’anno per evitare che la testata decada. Il 25 maggio dell’anno scorso il giornale era tornato nelle edicole di Roma e Milano per un giorno. La ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Maggio : Toh - Lega senza programma. Sintonia Pd-FI su Bce e migranti : Il dossier La Lega non ha un programma. Ecco cosa c’è in quelli degli altri Verso il voto – Sintonia tra Pd e Forza Italia su Bce e migranti, Fratelli d’Italia vuole il blocco navale, il M5S vuole tagli alla “euro-casta” di Stefano Feltri Forza Abusi di Marco Travaglio “Abusivi di tutti i posteggi urbani e interurbani, unitevi!”. E questo è Totò. “Abusatori d’ufficio di tutti i comuni, province e regioni, unitevi!”. E questo è ...

In Edicola sul Fatto del 23 Maggio : ecco gli Eurodinosauri : Che belle liste Eurodinosauri. Verso Bruxelles capibastone, iper-riciclati e voltagabbana Non solo gli indagati e i condannati: i partiti candidano decine di vecchi politici da poltrona e “nuovi” cambia-casacche Alla faccia del rinnovamento di Tommaso Rodano Si lavicchia di Marco Travaglio Ogni tanto ci mettiamo nei panni degli studenti che assistono dalle tribune ai lavori parlamentari. E ci corrono i brividi nella schiena al pensiero del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Maggio : : Che belle liste Eurodinosauri. Verso Bruxelles capibastone, iper-riciclati e voltagabbana Non solo gli indagati e i condannati: i partiti candidano decine di vecchi politici da poltrona e “nuovi” cambia-casacche Alla faccia del rinnovamento di Tommaso Rodano Si lavicchia di Marco Travaglio Ogni tanto ci mettiamo nei panni degli studenti che assistono dalle tribune ai lavori parlamentari. E ci corrono i brividi nella schiena al pensiero ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Maggio : Cei : “Votate tutti tranne Salvini”. Il leghista sconfitto pure dal Tar : “Lo Sprar a Riace non andava chiuso” : Fede e politica La Chiesa invita a votare e scaglia fulmini su Salvini Il capo dei vescovi – Bassetti, fedelissimo del Papa, fa un appello ai cattolici per avere più Italia – non quella dei porti chiusi – in Europa di Carlo Tecce Ancora tu di Marco Travaglio L’altra sera, facendo zapping, ci siamo imbattuti in uno di quei revival di archeologia televisiva, tipo Techetè, con vecchi guitti in bianco e nero di tanti anni fa. Così almeno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Maggio : Conte sfida la Lega : “Sfiduciatemi ora”. Stop al dl Sicurezza : Le misure Decreto Sicurezza bis, Conte e il Colle frenano Salvini Stallo permanente. Nell’ultimo Consiglio dei ministri prima del voto sì pieno solo alle nomine: ”approvazione preliminare” per la legge contro le Ong di Carlo Di Foggia Gli imbucati di Marco Travaglio Vedendo Carlo Calenda che s’imbuca all’adunata milanese di Salvini e dei suoi eurocamerati e molesta capannelli di leghisti in piazza Duomo, ci è tornato in mente il vecchio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...