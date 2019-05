optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Per gli appassionati di ciclismo ladeld'Italia per lodella diciannovesima tappa di oggi 31 maggio è praticamente. Siamo alle battute finali per le sfide della tanto amata carovana rosa con due protagonisti d'eccezione: l'ecuadoriano Richard Carpaz e il nostro Vincenzo Nibali. La sfida è appunto tra i corridori nelle prime due posizioni di classifica. Inutile negare il tifo per Nibali che è distanziato dal rivale solo di 1 minuto e 54 secondi. Un distacco non proprio proibitivo che già potrebbe essere intaccato oggi nella tappa da Treviso a San Martino di Castrozza di 151 km e ancor più domani, in occasione dell'ultima fatica di montagna, prima del'ovvia passerella e proclamazione del vincitore di domenica. Vista l'importante tappa e il giorno pienamente lavorativo, le modalità per seguire ladeld'Italia sono ...

acmilan : #SerieATIM ?? #SPALMilan ?? Una gara imperdibile da guardare insieme in diretta su ?? @DAZN_IT ????… - lumorisi : Ora Capitano in diretta su Rete 4 a #quartarepubblica con @NicolaPorro, imperdibile! - wordweb81 : Imperdibile diretta RaiPlay del Giro d’Italia: resa dei conti nello streaming del 31 maggio -