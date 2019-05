Il suono dei Caraibi in Playa di Baby K | audio e testo del nuovo singolo

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019)diK è ilche anticipa l'estate. Sarà quindi una stagione bollente per l'artista di Da zero a cento, che solo un anno fa si è impossessata della rotazione radiofonica con un brano che ci ha accompagnato per diversi mesi. Il ritorno in radio è quindi segnato da, brano che non compare nella tracklist di Icona, con ritmici e suoni che richiamano la stagione calda, così come era atteso al momento dell'annuncio di unin arrivo. Da qualche anno regina dell'estate,K ha avviato la sua fortunata stagione con il rilascio di Roma-Bangkok in duetto con Giusy Ferreri e con la quale hanno conquistato il disco di diamante. A un anno di distanza è poi arrivata Voglio ballare con te quindi da Zero a cento, che ha anticipato il rilascio di Icona. Nell'album sono contenuti i successi estivi ma anche Come no, che l'artista ha scelto ...

