Il Segreto | spoiler spagnoli | Fernando promette a Maria di farla tornare a camminare

Il Segreto - spoiler spagnoli : Donna Francisca colpevole della morte di Adela : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La Donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che ...

Il Segreto - spoiler : Alvaro si allea con Antolina per appropriarsi degli averi di Elsa : Nuovo spazio sulla telenovela “Il Segreto” che continua ad appassionare. I protagonisti delle prossime puntate italiane saranno Elsa Laguna ed Alvaro Fernandez. La sorella del defunto Jesus, dopo aver sofferto a causa di Isaac Guerrero, ritroverà la serenità al fianco del nuovo medico. Il sostituto di Zabaleta inizialmente, dopo aver dato l’impressione di avere delle intenzioni serie con l’ex fidanzata del carpentiere, mostrerà il suo vero ...

Il Segreto - spoiler puntate italiane : Julieta catturata da Lamberto - Eustaquio muore : Gli spoiler delle prossime puntate italiane della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle future puntate della serie spagnola, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, riuscirà finalmente a sposarsi con il suo amato Saul Ortega, interpretato dall'attore Ruben Bernal. Nel contempo Carmelo e Severo saranno estremamente preoccupati per il fatto che Eustaquio Molero possa intralciare il matrimonio, ...

Il Segreto - spoiler 31 maggio : Severo alle prese con la proposta di Molero : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva telenovela spagnola, 'Il segreto' che riesce a ottenere ascolti al di sopra delle aspettative attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento di venerdì 31 maggio in onda su canale 5 alle ore 16:40 svelano che sarà al centro della puntata il personaggio di Severo (Chico Garcia). Quest'ultimo dovrà risolvere ...

Il Segreto - spoiler dal 3 al 7 giugno : Fernando svela il nascondiglio di Emilia e Alfonso : Il Segreto, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e anticipazioni coinvolgenti per tutti gli appassionati di questa soap opera iberica che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler dal 3 al 7 giugno gettano un'ombra di mistero in merito al rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa. Il responsabile della loro sparizione, Fernando Mesia, farà una importante rivelazione sul nascondiglio nel quale si troverebbero i coniugi ...

Il Segreto spoiler : Carmelo e Don Berengario vendicano l'abuso di Julieta : La telenovela di origini spagnole “Il Segreto” continua ad essere ricca di colpi di scena sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) si troverà in una bruttissima situazione dopo aver coronato finalmente il suo sogno d’amore con Saul Ortega (Ruben Bernal). La nipote di Consuelo verrà oltraggiata da Eustaquio e Lamberto Molero, mentre sarà ...

Il Segreto spoiler : Isaac esasperato confessa ad Antolina di non amarla : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola punta di diamante di Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane in Italia, la crisi matrimoniale tra Isaac e Antolina sarà sempre più evidente. Il Guerrero, infatti, ammetterà di non amare la Ramon durante un accesso confronto. Nel frattempo, Elsa ritroverà la felicità accanto al dottor Alvaro. Il Segreto: Isaac e Antolina in crisi Le ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Adela potrebbe morire dopo aver avuto un incidente con Irene : Brutte notizie in arrivo riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi iberici dell'appassionante e popolare soap opera “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra. Grazie alle mini avance riportate dal periodico Super Tele si evince che uno storico personaggio femminile rischia di uscire di scena. Gli spoiler rivelano che nell'episodio che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, precisamente venerdì 7 giugno 2019, ...

Il Segreto - spoiler : Isaac si confida con Matias - Elsa collabora con il dottor Alvaro : Gli spoiler delle future puntate de Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle prossime puntate, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami, inizierà nuovamente a discutere con sua moglie Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima. Quest'ultima farà di tutto per liberarsi del neonato che porta in grembo, poiché è convinta che il bimbo sia malato e per questo motivo cercherà di provocarsi un aborto. Poi la donna deciderà di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Prudencio bacia Lola - Antolina ammette le sue colpe : Proseguono gli intrighi nello sceneggiato “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, la romantica dichiarazione di Prudencio Ortega a Lola si concluderà con un bacio. Quest’ultima sebbene confesserà all’ex pupillo di Francisca Montenegro di non volersi innamorare più di nessun uomo, non rifiuterà il bellissimo gesto d’amore. Antolina invece sorprenderà tutti ...

Il Segreto - spoiler : Isaac accusa la Laguna - Hipolito torna in paese da solo : Le intriganti trame della telenovela “Il Segreto” terranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Antolina tenterà di procurarsi un aborto per far ricadere la colpa su Elsa Laguna. Quest’ultima si dispererà, perché tutti i cittadini, compreso Isaac Guerrero, la accuseranno di aver spinto di proposito l’ex ancella giù da un burrone per farle perdere la creatura che porta in grembo. Hipolito invece ...

Il Segreto spoiler : Esperanza e Beltran arrivano alla villa - Fernando in fin di vita : Nelle prossime puntate italiane della popolare soap “Il Segreto” finalmente verrà fatta luce sul falso decesso di Esperanza e Beltran. I due cugini dichiarati morti nella loro abitazione cubana da Maria Castaneda e Gonzalo Castro metteranno piede a Puente Viejo in carne ed ossa. Purtroppo i due bambini prima di poter riabbracciare i loro cari alla villa di Francisca Montenegro si troveranno in grave pericolo, a causa di un incidente avuto in ...

Il Segreto - spoiler : arriva Roberto a Puente Viejo - Fernando vuole conquistare la fiducia di Maria : Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto, a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, un amico di Maria Castañeda. Poco dopo il suo arrivo, Roberto farà notevolmente ingelosire Fernando Mesia. Quest'ultimo cercherà di dimostrare a Maria che in realtà è molto cambiato. Così l'uomo accetterà di trattenersi al paese, dopo aver rischiato la vita per salvare Beltran ed Esperanza. In seguito Fernando passerà molto tempo insieme ...

Spoiler Il Segreto fino all'1 giugno : Gracia partorisce - Dolores diventa nonna : Nei prossimi episodi della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno numerosi cambiamenti interessanti. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, si scoprirà che il colpevole dell'incendio nella casa cubana di Gonzalo e Maria è Fernando Mesia. In seguito Fernando sarà tormentato dal pensiero che Beltran ed Esperanza siano ancora vivi e ordinerà al suo collaboratore di cercare al più presto i loro ...