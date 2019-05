IL SEGRETO | anticipazioni puntata di sabato 1° giugno 2019

Il SEGRETO anticipazioni 1 giugno 2019 : Fernando ordina la liberazione di Emilia e Alfonso ma... : Fernando tiene fede alla promessa fatta a Maria e manda un messaggio ai rapitori affinché liberino Emilia e Alfonso. I delinquenti non rispondo però ai suoi ordini.

Il SEGRETO - Antolina accusa Elsa di essere pazza : anticipazioni trame dal 3 al 7 giugno : Cambia anche la programmazione de Il segreto, la soap opera spagnola che da anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. Le storie di Puente Viejo, infatti, andranno ora in onda solo dal lunedì al venerdì: niente più episodi al sabato e alla domenica, almeno per adesso. Un ritorno all’antico, insomma, quando la soap veniva trasmessa solo durante i giorni feriali. Gli episodi vanno quindi in onda ogni giorno dalle 16.20 in poi su Canale ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 3 all'8 giugno : Antolina accusa Elsa di volerla uccidere : Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 3 all'8 giugno sulle reti Mediaset. Nei prossimi giorni la programmazione della telenovela spagnola subirà diverse variazioni, a partire dalla puntata del 2 giugno che non andrà in onda (come accadrà anche per Beautiful e Una Vita). Non ci sarà neppure la puntata del martedì sera su Rete 4 che dovrebbe essere spostata a sabato 8 giugno, anche se a tal proposito ...

Il SEGRETO anticipazioni 31 maggio 2019 : Elsa è pazza? : Antolina conferma a tutti che Elsa è pazza. Racconta infatti che la ragazza, tempo prima, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica.

Il SEGRETO anticipazioni : ALVARO fa una rivelazione ad ELSA - quale sarà? : Nelle future puntate italiane de Il Segreto, nascerà una storia tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) ed ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo dottore di Puente Viejo? La storyline legata a questa nuova “coppia” sarà sempre più complessa e, proprio per tale ragione, è necessario ricapitolare meglio tutto quello che succederà… Il Segreto, spoiler: ELSA dà soldi ad ALVARO Le anticipazioni segnalano che ELSA, dopo aver aiutato ALVARO ...

Il SEGRETO anticipazioni 30 maggio 2019 : Fernando scopre la verità su Esperanza e Beltran : Maria confessa a Fernando che Esperanza e Beltran sono vivi ma pretende che anche il Mesia sia sincero con lei su Emilia e Alfonso.

Il SEGRETO anticipazioni : Julieta viene abusata da Eustaquio e Lamberto : Drammatico colpo di scena nelle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Julieta, infatti, vivrà un momento davvero difficile quando verrà violentata da Eustaquio e Lamberto, disposti a tutto pur di vendicarsi del torto subito. Il Segreto: Saul e Julieta si sposano Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, i quali riusciranno ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1962 (seconda parte) e 1963 de Il SEGRETO di giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019: Fernando invia un telegramma in codice ai suoi complici, ovvero ai rapitori di Emilia e Alfonso, chiedendo loro di liberare i due prigionieri, ma i brutti ceffi in questione non riconoscono più la sua autorità… Antolina parla ad Isaac di un episodio del passato di Elsa che lo lascia senza parole… La decisione di Severo Santacruz ...

Il SEGRETO anticipazioni : Antolina accusa Elsa di avere un passato oscuro : Le anticipazioni de Il Segreto fino al 7 giugno, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa tenelovela spagnola ambientata nel rinomato paesino ''Puente Viejo''. Gli spoiler riferiti alle puntate che vedremo a partire da lunedì 3 giugno raccontano di Elsa e del suo passato oscuro che verrà a galla grazie alla diabolica Antolina. Intanto Irene proseguirà la sua crociata contro Anacleto mandando in ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : ADELA MUORE??? : Risvolto tragico a Il Segreto? Grazie alle anticipazioni rilasciate dal periodico SuperTele e relative alla prossima settimana nella penisola iberica, tutto lascia pensare che ADELA (Ruth Llopis) morirà nell’appuntamento della telenovela che in Spagna verrà trasmesso venerdì 7 giugno 2019. Cerchiamo di capire quale tragico destino sarà fatale alla moglie di Carmelo (Raul Peña). Il Segreto, puntate spagnole: incidente per Irene ed ADELA Dai ...

Il SEGRETO anticipazioni 29 maggio 2019 : Non c'è traccia di veleno nelle analisi di Elsa! : Il dottor Zabaleta consegna a Consuelo le analisi di Elsa. Nel sangue della ragazza non c'è traccia di veleno. Il piano di Antolina sta funzionando.

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA viene violentata e… : Nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto ci sarà spazio per una complessa storyline che coinvolgerà diversi personaggi della telenovela; al centro della scena sarà JULIETA Uriarte (Claudia Galan), fresca di matrimonio con l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal). Cerchiamo di capire meglio quello che succederà… Il Segreto, spoiler: JULIETA sparisce improvvisamente Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Saul e JULIETA ...