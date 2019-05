Il ritorno di Mika | esce il singolo Ice Cream

Mika - il ritorno con un singolo e il tour : ‘Mi presento sono Michael Holbrook’ : Mika torna con Ice Cream, un nuovo singolo in uscita oggi in tutto il mondo. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato il 4 ottobre, dal titolo My Name Is Michael Holbrook (il vero nome dell’artista è Michael Holbrook Penniman Jr). Mika (dopo le avventure di Stasera CasaMika, X Factor in Italia e The Voice in Francia) ha deciso di ...