Il rilancio su Tav e rimpasto | «Se M5S non accetta | si vota»

ilmattino

(Di venerdì 31 maggio 2019) «Comunque vada a finire a noi andrà alla grande. Se i 5Stelle si piegano eno le nostre proposte perché sono terrorizzati dalle elezioni, benissimo. Finalmente si...

Gazzettino : Il rilancio su #tav e #rimpasto: «Se @Mov5Stelle non accetta, si vota» - GiusMAZZINI : @carlosibilia Però basta tentennamenti. Barra a dritta. Basta avere paura. No TAV. Nuova Ilva. No tap. No vax. Rila… - Tanica172 : RT @Alberto_Cirio: Ho voluto consegnare al direttore de La Stampa @Maumol le 200 firme con cui ho fatto sottoscrivere a tutti i #candidati… -