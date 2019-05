Il Registro delle Opposizioni sarà migliorato per limitare il telemarketing selvaggio

tuttoandroid

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il Garante della Privacy si è espresso oggi in merito a uno schema di regolamento proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che modificherà il funzionamento delPubblicoper migliorarne l'efficacia. Per evitare fenomeni di, il Garante suggerisce al MISE di prevedere la responsabilità della società che intende pubblicizzare i suoi prodotti e servizi in caso di illeciti, la quale non potrà più cavarsela a buon mercato scaricando le responsabilità sui presunti "call center furbetti". L'articolo Ilperilproviene da TuttoAndroid.

