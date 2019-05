Il presidente del Sorrento a Sarri | “Torna | ti diamo 4500 euro al mese”

La presidentessa della Corte costituzionale austriaca Brigitte Bierlein è stata nominata cancelliera ad interim : Il presidente dell’Austria Alexander Van der Bellen ha nominato Brigitte Bierlein cancelliera ad interim dopo che il Parlamento austriaco aveva sfiduciato Sebastian Kurz. Bierlein, già presidentessa della Corte costituzionale, guiderà un governo di transizione fino alle elezioni anticipate a settembre, indette dopo

L’Inter esonera Spalletti. Il messaggio del presidente Zhang : L’avventura di Spalletti all’Inter è definitivamente finita. Dopo due stagioni e due qualificazioni Champions la squadra milanese ha ufficialmente comunicato il suo esonero. Lo ha fatto con un comunicato brevissimo, nel quale però non mancano i ringraziamenti: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e ...

La Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati - indagato per corruzione : La Guardia di Finanza sta perquisendo in queste ore l’abitazione del magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), accusato di corruzione dalla procura di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

Contrattacco Blatter - l’ex presidente della Fifa allo scoperto : “ho intenzione di denunciare Infantino” : L’ex numero uno del calcio mondiale ha intenzione di portare in tribunale il proprio successore prima della fine del mese Sepp Blatter torna alla carica contro Gianni Infantino e la Fifa, minacciando di denunciare il proprio successore entro la fine del mese. L’ex presidente della Federazione Internazionale è intervenuto ai microfoni dell’AFP, sottolineando come intenda portare in tribunale il numero uno del calcio ...

Antoci - l’Antimafia Sicilia di Fava apre un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi : un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. È quella aperte dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, inizia oggi le udienze per fare luce sull’agguato avvenuto il 18 maggio del 2016 in provincia di Messina. Il lavoro dell’Antimafia comincerà cone le audizioni di tre giornalisti: il primo ad essere ascoltato – alle 14 di mercoledì pomeriggio ...

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Napoli - tutti gli obiettivi del presidente De Laurentiis : il punto sul mercato degli azzurri : Non solo Di Lorenzo, il Napoli lavora anche su altri obiettivi di mercato che potrebbero rinforzare la rosa di Ancelotti Messe ormai le mani su Di Lorenzo, con un’offerta di dieci milioni di euro che l’Empoli dovrebbe accettare nei prossimi giorni, il Napoli si concentra adesso sugli altri obiettivi di mercato. Claudio Grassi/LaPresse Per quanto riguarda il reparto offensivo, il club del presidente De Laurentiis ha messo gli ...

M5S : Di Nicola si dimette da vicepresidente del gruppo al Senato : Prime conseguenze dopo il flop del Movimento 5 Stelle alle Europee 2019. Luigi Di Maio ha già ammesso i propri errori e quelli del partito nel corso di una conferenza stampa, ma oggi sono arrivate anche le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato di Primo Di Nicola. Il Senatore pentastellato ha annunciato il suo passo indietro tramite un post apparso oggi sul proprio profilo Facebook ...