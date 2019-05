Il Movimento Cinque Stelle al voto per riconfermare Di Maio come leader del movimento

Europee 2019 - Movimento 5 Stelle - cinque donne capilista : Luigi Di Maio le ha scelte perché le considera «eccellenze italiane». Sono le cinque capilista donne candidate alle Europee per il Movimento 5 Stelle , mai elette prima d’ora e non selezionate dalla rete. Sono Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata, candidata nel collegio delle Isole; Chiara Maria Gemma, professore associato in didattica e pedagogia speciale all’università di Bari Aldo Moro, al Sud; Daniela Rondinelli, ...

La Sicilia si regala 350 assessori. E pure il Movimento Cinque Stelle vota a favore : Sono bastate alcune decine di migliaia di euro dei contribuenti, per spazzare via, in Sicilia, le quota rosa e aumentare di 355 il numero degli assessori nelle giunte comunali. Come dire, in un paio di ore, il parlamento Siciliano, ha fatto bingo. Un voto trasversale dove il governo Musumeci è stato battuto e che ha visto protagonista soprattutto il MoVimento Cinque Stelle. "Per eleggere le donne non serve una legge, basta candidarle in ...