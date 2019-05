Il grande ritorno Mika | fra «Ice Cream» e un nuovo tour a partire da novembre

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019)riparte da un gelato fresco e invitante in un giorno di estate torrida, incandescente. Iceè, infatti, il titolo del suosingolo che si prepara a conquistare le hit parade estive per lo stile travolgente, un’esplosione di colori e voglia di fare. Disponibile adal 31 maggio in streaming, download e in radio, la canzone è la prima estratta dalalbum dell’artista: si intitola My Name Is Michael Holbrook e uscirà per Polydor e Universal Music il 4 ottobre, a dodici anni esatti dal debutto di Life In Cartoon Motion, che lo consacrò in tutto il mondo grazie al successo internazionale di Grace Kelly. Dopo svariate esperienze in tv, da varietà come Stasera Casaa talent come X Factor in Italia e The Voice in Francia, perè arrivato il momento di concentrarsi disulla musica. Frutto di ...

