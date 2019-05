Il governo risponde alla lettera Ue | Ridurremo la spesa per il welfare

Berlusconi : "Nuove elezioni a settembre - governo mente per non rispondere ai problemi" : Nuove elezioni a settembre: è quello che auspica Silvio Berlusconi, in caso di crisi di governo. L'ex premier e leader di Forza Italia, che sarà capolista ovunque per queste elezioni europee, spiega: "Molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Berlusconi: 'Oggi situazione peggiore al 1994, magistratura ...

governo - Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo mettere in dubbio mia imparzialità - basta allusioni e insinuazioni” : “Gravissimo mettere in dubbio la mia imparzialità. Non possiamo affidare ad allusioni e insinuazioni questione che devono essere affrontate nelle sedi ufficiali, cioè il Consiglio dei ministri”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita nelle zone terremotate di Borbona (Rieti). Politica | Di F. Q.. ...

CRISI DI governo - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : “Salvini è triste!” : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione che … Continue reading CRISI DI GOVERNO, Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così: “Salvini è ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Il governo inglese risponde alle domande dei cittadini con Alexa e Google Home : “A quale età posso andare in pensione?”, “Come posso chiedere un nuovo passaporto?”, “Come faccio ad avere l’assistenza gratuita all’infanzia?”. Sono domande comuni che i cittadini di uno Stato si pongono. Chi risiede nel Regno Unito può avere risposte immediate senza scartabellare sui siti governativi o mettersi in linea con qualche centralino telefonico. Gli basterà chiedere agli assistenti ...

Scintille nel governo : Di Maio attacca Salvini<br> e il leghista risponde : La giornata di ieri ha nuovamente infiammato il Governo. Prima è uscita la notizia dell'inchiesta per corruzione che coinvolge il sottosegretario leghista Siri e poi, nel pomeriggio, l'Espresso ha pubblicato gli audio rubati di Virginia Raggi, consegnati in Procura da Bagnacani nell'ambito dell'inchiesta su Ama. Entrambe le forze di Governo si sono precipitate a chiedere le dimissioni degli esponenti dell'altro partito.Di Maio questa mattina ...

Le scuse dell'Inps non placano le polemiche - il M5S : "Il social media manager ne risponderà". Ma le opposizioni danno la colpa al governo : Le scuse non placano le polemiche. Il Movimento 5 Stelle attacca il social media manager dell'Inps. "Chi ha usato quella pagina come se fosse il proprio profilo ne risponderà nelle sedi opportune per aver arrecato un danno all'immagine dell'Istituto", ha dichiarato Mattia Fantinati, sottosegretario alla Pubblica amministrazione del Movimento 5 Stelle. "Il fatto di rappresentare l'Inps in un contesto come Facebook, non permette in alcun ...

Luigi Di Maio risponde a Tria : “Con M5s al governo l’Iva non aumenterà” : Il capo politico del M5s e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, smentisce Tria e i dati presenti nel Def sostenendo che l'Iva e le accise non aumenteranno: "Finché il M5s sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva". All'attacco il Pd con il segretario Nicola Zingaretti: "Gli italiani hanno bisogno di lavoro, salari più alti, infrastrutture più moderne. Invece oggi il governo conferma che l'unica cosa che aumenterà è ...

M5S risponde a Salvini : "Noi fedeli al contratto di governo" : "Amici mai, per chi si cerca come noi" cantava Antonello Venditti nel suo famosissimo singolo del 1991 dedicato ad un amore "vicino e irraggiungibile". Lega e Movimento 5 Stelle continuano a battibeccare, come due avversari pronti a salire su un ring, dal quale però si tengono a debita distanza. Salvini è sempre in prima linea quando si presenta l'occasione per scaricare tutti i problemi e le incertezze sugli avversari-alleati e il Movimento ...