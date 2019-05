Il deputato Diego Sozzani di Fi è accusato di finanziamento illecito | Mi

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) In un’intercettazionedi Forza Italia, si lamentava di avere difficoltà a trovare finanziamenti per la campagna elettorale. I magistrati milanesi hanno chiesto alla Camera l’autorizzazione ad arrestarlo. L’accusa?. Nella conversazione intercettata, datata 12 aprile, diceva a Nino Caianiello: “Io sto cercando i soldi perché è fatica, credimi! 15 anni fa qualcuno veniva lui di sua sponte da me, a dirmi ‘se entri in quel partito, che posso fare?’, adesso non si può più mettere le mani (...) mi inginocchio per chiedere tre lire! Tremila, cinquemila, diecimila, quando avevo bisogno centomila”.

