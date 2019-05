Il Commissario Ricciardi | al via in Puglia le riprese della nuova fiction Rai

Lino Guanciale e il Commissario Ricciardi : cominciate a Taranto le riprese della serie tv : Lino Guanciale è stato scelto per interpretare il ruolo del commissario Ricciardi dopo settimane in cui c'erano stati dei dubbi in merito alla possibilità che l'avezzanese venisse ritenuto il protagonista adatto per il prodotto televisivo. Il giornale 'La Repubblica' ha raccontato ogni particolare rendendo ufficiale la notizia. La regia è affidata ad Alessandro D'Alatri che, sulla sua pagina di Instagram, ha messo una foto dell'articolo di ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Lino Guanciale su 'Il Commissario Ricciardi' : nessun ostacolo per le riprese de L'allieva : Lino Guanciale sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. In queste settimane si continua a parlare della possibilità che ha l'avezzanese di vestire i panni del commissario Ricciardi ma bisogna chiarire la situazione. L'avezzanese è stato scelto per questo ruolo ma manca l'ufficialità per la messa in onda di questa serie tv, ispirata alla penna ...

Guanciale e il Commissario Ricciardi : 'De Giovanni è un grande scrittore della narrativa' : Proseguono gli impegni lavorativi dell'attore Lino Guanciale, che sta vivendo un momento rilevante nella sua carriera lavorativa che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro, senza alcun tipo di problema. I suoi personaggi sono sempre arrivati al pubblico e questo aspetto non può che rendere felice il protagonista della fiction che, a differenza degli altri attori, ha avuto il merito di interpretare in una sola annata svariati personaggi. ...

Lino Guanciale - le sue parole : 'Sarei onorato di intepretare il Commissario Ricciardi' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista a la Voce di Genova nella quale ha avuto modo di parlare dei suoi progetti televisivi, che le vedono spaziare da un impegno all'altro, senza alcun tipo di problema. L'abruzzese in precedenza ha rivelato di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, per festeggiare i suoi quarant'anni. Nel mese di marzo ha avuto termine la fiction 'La porta rossa', giunta alla sua seconda stagione e ha ...

Casting in preparazione per una serie tv sul Commissario Ricciardi e per uno short film : Si stanno organizzando le selezioni per una nuova serie televisiva, diretta da Alessandro D'Alatri e dedicata alla figura del commissario Ricciardi. Le riprese inizieranno nel mese di maggio. In preparazione anche i Casting per un importante corto dedicato all'emarginazione e alla solitudine degli anziani, che verrà girato nei pressi di Lecce. Una serie tv sul commissario Ricciardi La figura del commissario Ricciardi, per l'esattezza Luigi ...

Il Commissario Ricciardi in tv - fiction Rai : inizio riprese a maggio - tutti gli indizi : Il Commissario Ricciardi potrebbe partire a breve: casting per una fiction Rai ambientata a Taranto questa settimana. Sono diverse le voci e gli indizi che si collegano a “Il Commissario Ricciardi”, la già annunciata fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, noto per il successo ...

Guanciale sarebbe pronto per interpretare il Commissario Ricciardi : Dal 2011 a oggi, Lino Guanciale è riuscito ad imporsi come uno degli attori di punta delle fiction di Raiuno, avendo ottenuto successo nelle varie serie in cui ha lavorato. Adesso, stando a quanto anticipato da "Il Mattino", l'attore abruzzese sarebbe in procinto di misurarsi con un nuovo progetto che trae ispirazione da una serie di romanzi che ruotano intorno alla figura del commissario Ricciardi, nato dalla penna dell'autore Maurizio De ...

Il volto del Commissario Ricciardi non è più segreto : sarà Lino Guanciale : Maurizio De Giovanni si sa, è molto prolifico e, oltre I Bastardi di Pizzofalcone ha regalato al pubblico le storie del Commissario Ricciardi. Sono maturi i tempi per portarlo sul piccolo schermo e, anche se manca ancora la conferma ufficiale sembra proprio che il poliziotto napoletano che vive e opera intorno agli anni trenta del novencento avrà il volto del famoso attore Lino Guanciale. Nuovo progetto per Guanciale dopo numerosi successi Al ...