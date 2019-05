Il cloud sarà davvero il futuro del gaming? Sentiamo il parere di Mat Piscatella

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Google Stadia ha dato un contributo significativo all'idea che ildelpossa essere costellato dalin streaming su abbonamento, ma quanto di tutto questo è effettivamente plausibile?Matesprime le sue perplessità al riguardo su Twitter, citando un rapporto dell'EEDAR. Stando ai dati, 2 americani su 3 videogiocano, ma ben il 50% di essi non hanno speso un solo dollaro per videogiocare negli ultimi 6 mesi, preferendo dunque titoli free-to-play principalmente su mobile. Stando a queste premesse, dice, perché gli americani dovrebbero essere intenzionati a pagare un abbonamento per giocare?La fetta di popolazione cui si riferisce un ipoteticoa pagamento, dunque, è tutto sommato più ridotta di quanto si possa pensare, e si tratterebbe inoltre di un'utenza interessata ad un'esperienza di una certa qualità, come per esempio l'assenza di ...

