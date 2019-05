Ikea ha riprodotto i salotti di tre delle più amate serie TV di sempre

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sandra Rondini Si chiamaReal Lifes il progetto ideato da un team creativo mediorientale che ha trovato il modo di ricreare idi tre fra le più iconichetv di tutti i tempi, I Simpson, Friends e Stranger Things, utilizzando in modo originale proprio i mobiliLa filiale mediorientale diha lanciato la geniale campagna pubblicitaria “Real Lifes” per ricreare le stanze de “I Simpson”, di “Friends” e di “Stranger Things”.Un’iniziativa davvero originale che sta mettendo in subbuglio tutti i fantre mitichetv che non vedono l’ora di poter arredare il proprio salotto esattamente come fosse quello in cui si svolgono le avventure dei loro personaggi tv preferiti. Per il team creativo la sfida più difficile è stata quella di scegliere qualiricreare in una rosa iniziale di ben 60 stanze famose e alla fine la scelta è ...