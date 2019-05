Idea Mihajlovic per la panchina della Roma | i tifosi insorgono | “sporco serbo | la città

sportfair

Alcuni ultras della Lazio hanno scritto su un muro della Capitale una scritta razzista nei confronti di Sinisa Mihajlovic: 'Zingaro sporco ti schifa'. E' la scritta firmata dal gruppo ultras 'Fedayn' apparsa questa mattina su un muro della Capitale. Si tratta di una risposta alle indiscrezioni che vorrebbero Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, come possibile sostituto di Claudio Ranieri sulla panchina della squadra giallorossa visti i trascorsi laziali.

