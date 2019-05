Higuain | il Pipita alza la Coppa senza giocare un minuto | ora il futuro è incerto

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Gonzalo, tra quelli che hanno partecipato alla festa del Chelsea, è quello che è stato meno protagonista in Europa League: per lui il futuro è in bilico. Solo 24 minuti nella competizione continentale, soli 5 gol in Premier League. Esperienza deludente, che lo vedrà far ritorno alla Juventus. In bianconero sarà solo di passaggio in attesa di una nuova sistemazione. Molto dipenderà dal nuovo allenatore ma, molto probabilmente, Higuain ripartirà da un altro campionato per rilanciarsi a quasi 32 anni.

