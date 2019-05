Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Pochettino manda sms d' amore al City

Juventus - Guardiola non tramonta : un nuovo retroscena fa sognare i tifosi : Guardiola Juventus- Non si spengono le speranze dei tifosi della Juventus nel vedere Guardiola ricoprire il ruolo di nuovo allenatore nel corso della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi di “Tuttosport“, il tecnico spagnolo potrebbe rappresentare il vero colpo a sorpresa dell’estate bianconera. Come sottolineato dal quotidiano torinese, l’affare Guardiola potrebbe esser sponsorizzato e alimentato ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Le tante similitudini con l'operazione Cr7 : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? tante le similitudini con l'operazione riguardante Cristiano Ronaldo di un anno fa

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Il precedente CR7 aumenta le speranze... : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le ultime notizie, le voci e le indiscrezioni sulla possibilità che il tecnico catalano firmi con i bianconeri.

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Ceccarini : 'Contatti Guardiola-Juventus - per il nuovo tecnico servirà aspettare' : Bisognerà ancora aspettare per sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. E' oramai opinione comune, da parte di molti media sportivi, che i vari sondaggi della dirigenza bianconera proseguono e ancora non si registrano significativi passi in avanti. Alcuni sostengono più probabile l'arrivo di un tecnico internazionale, ovvero Guardiola, Klopp o Pochettino, altri invece sposano la linea italiana, con Inzaghi e Sarri principali ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Che intreccio con Joao Cancelo! : Guardiola nuovo allenatore Juventus? La Borsa impazzisce e così pure i tifosi, ma il City è gelido e la pista sembra essersi raffreddata.

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Juventus - l’Agi : “Il nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

Guardiola-Juventus - nuovo indizio : “Adesso è davvero vicino alla Juve” : Guardiola-Juventus – Chi sarà il prossimo allenatore bianconero? Ormai non si parla d’altro. Si rincorrono i rumors sul futuro allenatore della Juventus per il dopo Allegri. Da Sarri a Simone Inzaghi, passando per Pochettino e il ‘sogno’ Guardiola. Tanti nomi son stati fatti ma uno su tutti nelle ultime ore sembra balzato in testa: Pep Guardiola. Il tecnico catalano sembra si […] More

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...