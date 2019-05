Guardiola alla Juventus | arriva la bomba | ora Pep supera Sarri grazie agli sponsor!

Guardiola alla Juve potrà rispondere alla domanda “chi è meglio Messi o Ronaldo?” : Dall’Inghilterra arriva un nuova versione di quello che sarebbe il futuro di Pep Guardiola e i motivi che lo avvicinano alla Juventus. Guardiola ha vinto tutto in Premier, ma non è riuscito a vincere la Champions, se come sembra quest’anno molti calciatori lasceranno il City le sue probabilità di riuscirci il prossimo anno saranno ancora meno. Giocatori che lasciano Manchester City Il capitano della città di Manchester, Vincent ...

Momblano : Guardiola sta trattando col City per andare alla Juventus : Con una serie di Tweet Momblano conferma la sua tesi per cui ci sarebbe un solo candidato per la panchina della Juve Pep #Guardiola è il nome più probabile per la panchina della Juve 2019/2020 Non ho riscontri su Sarri ne su Pochettino. I fari della Juve sono puntati solo su #Guardiola Da quello che mi risulta #Guardiola sta parlando col City per liberarsi ed approdare alla Juventus Poi nel pomeriggio con una lunga intervista torna ancora ...

Guardiola alla Juventus : l'Adidas sarebbe pronta a finanziare l'operazione : Anche se negli ultimi giorni, così come in questo momento, tutto tace in casa Juventus, la società campione d'Italia è al lavoro per regalare alla squadra e ai tifosi un nuovo allenatore, dopo il recente addio a Massimiliano Allegri. Per questo i rumors sono costanti, in riferimento a Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, ma soprattutto riguardo a Pep Guardiola, vero oggetto del desiderio dei tifosi e del presidente Andrea ...

Adidas e Maserati sponsor per Guardiola alla Juve : Il Giornale in un lungo articolo in cui parla del walzer delle panchine della Serie A rivela una una novità sull’affare Juve-Guardiola. Se ieri, dopo le immagini di Agnelli a Baku che conversava con il presidente del Chelsea e soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League, sembrava Sarri l’unico nome possibile per il dopo Allegri, oggi torna prepotentemente Pep. Sui social i tifosi bianconeri non hanno mai accettato la ...

Guardiola avrebbe comunicato ai Citizens la volontà di trasferirsi alla Juve : Nel pianeta bianconero impazza tra supposizioni, indiscrezioni e smentite il toto allenatore. Che la dirigenza abbia salutato Massimiliano Allegri, allenatore che ha portato in bacheca ben 11 trofei, per accontentarsi di un altro tecnico che finora non ha mai vinto, sembrerebbe quanto meno strano. I profili accostati ai campioni d'Italia sono stati parecchi, ma ultimamente filtrano rumors in base ai quali ci sarebbe l'accordo economico con ...

Guardiola alla Juventus sarebbe la vittoria del giornalismo non mainstream (eccetto l’Agi) : Quando c’è di mezzo la Juventus, è sempre bene leggere Antonio Corsa che su Twitter – e non solo – scrive cose che spesso vale la pena di leggere. Sul futuro allenatore della Juventus ha scritto questo: in soldoni, Corsa fa notare la netta divaricazione tra giornalismo che possiamo definire mainstream e giornalismo social o comunque legato a testate meno accreditate. Il primo sta scrivendo e parlando da giorni di Sarri alla ...

Marino : 'La notizia di Guardiola alla Juve c'era e c'è - che sia fattibile ho i miei dubbi' : Ci apprestiamo a vivere la fine della stagione in Serie A con gli ultimi match che definiranno gli ultimi due posti in Champions League, altrettanti in Europa League e l'ultima società che retrocederà in Serie B dopo Chievo e Frosinone. Ma già da alcuni giorni l'argomento principale dei media sportivi è il possibile successore sulla panchina della Juventus dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Le opinioni contrastanti non stanno aiutando i ...

Aguilar - Mundo Deportivo : 'Guardiola è vicino alla Juve' : La notizia più chiacchierata degli ultimi giorni è la possibile scelta della dirigenza bianconera su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus. Alcune indiscrezioni confermano come il sogno di Agnelli sia Guardiola, a tal punto che il titolo in borsa della società bianconera è cresciuto moltissimo negli ultimi giorni. In Italia, gran parte dei media sono convinti però che l'arrivo del tecnico spagnolo sia davvero difficile per motivi ...

Juventus - gli Agnelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso

Calcio : Guardiola alla Juventus? : Calcio, Guardiola alla Juve, anzi no. Da quando la società bianconera ha ufficializzato il divorzio da Massimiliano Allegri è un continuo rincorrersi

Galassi - (cda City) smentisce Guardiola alla Juve : “Una corbelleria enorme” : Addio sogni di gloria. Dal Manchester City arriva una doccia fredda, anzi, ghiacciata, con la smentita dell’avvocato del club inglese nonché membro del CdA, Alberto Galassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galassi ha parlato in veste ufficiale dicendosi sorpreso nel leggere la notizia di Guardiola alla Juventus. L’avvocato la definisce “una corbelleria enorme”. Non solo l’allenatore vuole restare in ...

Guardiola alla Juve : arriva la smentita del Manchester City : Addio sogni di gloria. Dal Manchester City arriva una doccia fredda, anzi, ghiacciata, con la smentita dell’avvocato del club inglese nonché membro del CdA, Alberto Galassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galassi ha parlato in veste ufficiale dicendosi sorpreso nel leggere la notizia di Guardiola alla Juventus. L’avvocato la definisce “una corbelleria enorme”. Non solo l’allenatore vuole restare in ...

Zazzaroni smentisce le voci di Guardiola alla Juve : “La verità è che non è mai passato a Milano” : “Sarri Brexit” ha titolato questa mattina il Corriere dello Sport, continuando a puntare sul tecnico toscano come prima scelta della Juventus per il dopo Allegri. Dopo che in mattinata l’Agi ha rilanciato la notizia di Guardiola nuovo allenatore bianconero, con tanto di cifre di ingaggio e data della presentazione, il direttore del CorSport Ivan Zazzaroni non ha fatto retromarcia. Su Twitter ha confermato la posizione del ...