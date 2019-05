Governo | Visco si mette di traverso Stroncata la politica economica

Debito - riforme e Ue : agenda di Visco per il Governo. Atteso intervento del governatore : Le tensioni sullo spread, l'economia a crescita zero, l'impasse delle riforme, l'emergenza del Debito pubblico, il delicato rapporto con l'Europa. Saranno questi probabilmente i temi principali delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, attese domani mattina a palazzo Koch. Un discorso che si profila come un richiamo alla realtà in un momento in cui il sistema politico si mostra ancora instabile e incerto ...