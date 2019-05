Gossip Uomini e donne | Riccardo Guarnieri nega il ritorno con Ida | ' Non mi ha dato tempo'

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià si sfoga prima della scelta : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne scrive una lettera prima della scelta Domani Giulia Cavaglià farà finalmente la sua scelta. Chi sarà il suo preferito tra Manuel e Giulio? Non è dato ovviamente saperlo, ma molti fan del Trono Classico di Uomini e Donne sono convinti che alla fine la bella tronista sceglierà quasi sicuramente Giulio, con il quale si è lasciata molto andare ultimamente. Intanto però Giulia Cavaglià ha scritto una lettera prima ...

Uomini e Donne Gossip - il padre di Angela Nasti non ha mai guardato la figlia in TV : il motivo : Uomini e Donne: il padre di Angela Nasti non ha mai seguito la figlia al Trono Classico? La rivelazione della sorella Chiara A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito alla scelta di Angela Nasti. La tronista napoletana, in diretta, ha deciso di concludere il suo percorso al Trono Classico insieme ad Alessio Campoli. Da casa, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, il padre di Angela Nasti non ha mai guardato la figlia in TV: il motivo proviene ...

Gossip Uomini e donne - Riccardo stupisce : 'C'è un grande aggiornamento' ma non dice di più : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo la parola fine al loro rapporto nella puntata del Trono Over trasmessa ieri 28 maggio, l'ultima della stagione 2018-19 dedicata a dame e cavalieri (da oggi, infatti, toccherà alle scelte dei protagonisti del Trono Classico). La coppia si è lanciata nuove accuse e alla fine lui ha ammesso di non essere davvero innamorato, parole che comprensibilmente non hanno fatto piacere alla Platano. Ma cos'è ...

Gossip Uomini e Donne - Angela pronta alla scelta : parla la sorella : Angela Nasti prima della scelta a Uomini e Donne: sua sorella rompe il silenzio Angela Nasti, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne circolate on line in questi ultimi giorni, pare farà la sua scelta Mercoledì 29 Maggio. Difatti la tronista del dating show annuncerà chi vorrà al suo fianco tra Alessio Campoli e Luca Daffrè nella vita di tutti i giorni. Ma come starà passando queste ultime ore Angela Nasti prima di fare la sua ...

Gossip Uomini e Donne : Natalia Paragoni confessa di non amare Andrea : Uomini e Donne, Natalia Paragoni: “Tra me e Andrea non posso parlare d’amore” E’ un dubbio che attanaglia in maniera sottile i telespettatori di Uomini e Donne: ma Natalia Paragoni ama oppure no Andrea Zelletta? La scorsa puntata la ragazza è fuggita dallo studio durante la messa in onda dell’esterna tra lui e Klaudia e seduta a terra, con la schiena contro il muro, si è lasciata andare alle lacrime e a un amaro ...

Uomini e Donne Gossip - Luca Daffré prima della scelta confessa : “Ho tanti dubbi su Angela” : Uomini e Donne, Luca Daffré prima della scelta ammette: “Ho ancora tanti dubbi su Angela… Ho bisogno di capire” Le ultime dichiarazioni di Luca Daffrè a Uomini e Donne magazine stanno facendo torcere il naso a molti fan di Angela Nasti oggi. Il corteggiatore, a pochi giorni dalla scelta, ha infatti dichiarato di essere ancora […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luca Daffré prima della scelta confessa: “Ho tanti ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi rivoluziona le scelte? : Maria De Filippi, Uomini e Donne: le scelte saranno in diretta? Fino a qualche ora fa pareva essere certo che le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti sarebbero state registrate tutte Lunedì prossimo. Invece pare che Maria De Filippi e gli autori del dating show abbiano cambiato idea. Difatti, come riportato poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, sembra che i tre tronisti di Uomini e Donne faranno la loro scelta in 3 diverse ...

Uomini e Donne Gossip : Andrea Zelletta in ansia prima della scelta : Andrea Zelletta di Uomini e Donne preoccupato: lo sfogo sui social Fra una settimana esatta Angela, Giulia e Andrea Zelletta faranno la loro scelta. Con chi decideranno di stare nella vita di tutti i giorni? Chissà, intanto quest’ultimo, alcuni giorni fa, ha passato alcuni giorni nella classica villa insieme a Natalia e Klaudia. Ovviamente non è dato sapere cosa sia successo tra loro tre. Tuttavia Andrea Zelletta, in queste ore, è sembrato ...

Gossip Uomini e Donne : una coppia finge? La rivelazione di Valentina : Valentina Autiero fa una clamorosa confessione su Pamela e Stefano di Uomini e Donne Pamela Barretta e Valentina Autiero, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over, hanno discusso molto animatamente. E in questa occasione pare che la prima sia arrivata anche ad offendere quest’ultima, dandole dei titoli non propriamente carini. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio Valentina Autiero, nell’ultima intervista ...

Uomini e Donne Over - il Gossip di Oggi : un cavaliere corteggia dame ma convive con un uomo : Una notizia che ha dato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero potrebbe creare non poco scompiglio tra i protagonisti di un amato programma tv: Uomini e Donne. Stando a quello che si legge sulla popolare rivista di gossip, un cavaliere del Trono Over nasconderebbe la sua vera natura: pare infatti che un signore del parterre che corteggia molte dame conviva da anni con un uomo. Nell'articolo che è stato dedicato a questo presunto scoop, non si ...

Uomini e Donne Gossip - Andrea e Arianna vanno a convivere : la conferma : Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione vanno a convivere. La coppia è super innamorata e sogna il matrimonio? Una delle coppie più amate mai uscite da Uomini e Donne hanno annunciato una grande novità nelle loro vite. Andrea Cerioli, due volte tronista nello show della De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea e Arianna vanno a convivere: la conferma ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella presenta la sua fidanzata : 'Lei mi ha salvato' : L'abbandono di Rocco Fredella dal Trono Over di Uomini e donne aveva stupito i telespettatori, molti dei quali si erano detti certi che sarebbe presto tornato indietro sui suoi passi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, uno dei grandi protagonisti della stagione 2018-19 del dating show, sembra però essere andato avanti con la sua vita. A confermarlo è lui stesso, affidandosi ai suoi profili Instagram e Facebook, dove ha presentato ufficialmente ...

Gossip Uomini e Donne : un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e vivrebbe con un uomo : La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva. Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a ...

Gossip Uomini e Donne - Riccardo avvisa Ida : “E’ l’ultima opportunità…” : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna a parlare di Ida Platano: l’avvertimento Riccardo Guarnieri, come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, ha richiamato in studio Ida Platano, proponendole di riprovarci. Tuttavia quest’ultima non ha dato una risposta decisa al cavaliere del dating show, arrivando a confessargli di volerci prima pensare. Ma non è finita qua perchè in queste ore Riccardo Guarnieri, in un’intervista a ...