Gossip De Lellis e Damante | Giulia è di nuovo vicina a Irama?

Giulia De Lellis accende il Gossip : presunto riavvicinamento a Irama : Sono tante e a volte anche contrastanti le notizie che stanno trapelando nelle ultime ore su Giulia De Lellis: a poche ore dalla frecciatina che ha lanciato ad Andrea Damante dagli studi di Uomini e Donne, la romana è tornata al centro del gossip per il presunto riavvicinamento ad un altro suo ex fidanzato. L'ultimo numero di Spy, infatti, sostiene che l'influencer si stia riavvicinando ad Irama in questo periodo: si vocifera, inoltre, che ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Cannes : non posano insieme per evitare Gossip (RUMORS) : Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, è sempre più palese: nonostante il ragazzo abbia provato a minimizzare gli incontri che ha da qualche mese con la sua ex, sono ormai frequentissimi gli eventi ai quali partecipano "in coppia". Come racconta il sito di Tabloit, ieri sera i "Damellis" sono arrivati insieme al party di Chopard che si è tenuto a Cannes, ma hanno rifiutato di farsi fotografare uno accanto all'altro pare per ...

Gossip U&D : Giulia De Lellis e Andrea Damante in silenzio dopo la foto dell'abbraccio : Il fine settimana appena trascorso è stato all'insegna dei look stravaganti e dei Gossip che sono arrivati direttamente dall'America: a Palm Springs, infatti, è andato in scena il festival del Coachella, al quale hanno partecipato molti vip di casa nostra. E proprio nella vasta location desertica dove si tiene ogni anno quest'evento musicale è stata scattata una foto che sta facendo tanto discutere: quella in cui Giulia De Lellis e Andrea ...

La De Lellis e Damante immortalati da Parpiglia : il Gossip su Instagram : La reunion dei Damellis era già nell'aria ed ora dopo alcuni scatti della coppia al Coachella i fan sono tornati finalmente a sognare e a fantasticare. I due si trovano al famoso festival musicale che si svolge ogni anno dal 12 al 14 e dal 19 al 21 aprile all'Empire Polo Club di Indio in California. Non sono partiti insieme, ma i loro ammiratori erano sicuri che si fossero incontrati. Damante è partito assieme all'amico Marco Cartasegna, con ...

Gossip U&D - Giulia De Lellis e Andrea di nuovo insieme ed è polemica : 'E' business' : 'Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano', diceva un pezzo di Antonello Venditti e sembra essere proprio la strofa adatta per Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle coppie più amate di sempre tra quelle che abbiamo visto nascere nel corso degli anni nello studio di Uomini e donne. Dopo un anno di lontananza, durante il quale i Damellis si sono fatti le loro storielle, sembrerebbe proprio che tra i due sia ritornato il sereno ...

Giulia De Lellis cucina per Andrea Damante? Il Gossip che impazza : Andrea Damante e Giulia De Lellis fidanzati? L’ultimo gossip sull’ex coppia I fan di Andrea e Giulia non si daranno pace finché le cose non saranno chiare a tutti. Al momento, però, i diretti interessati preferiscono sorvolare e non parlare della loro vita sentimentale. E mentre attendiamo di scoprire la verità sul loro presunto ritorno […] L'articolo Giulia De Lellis cucina per Andrea Damante? Il gossip che impazza proviene ...

Giulia De Lellis frena i Gossip sul ritorno con Andrea Damante : 'Per ora - sto bene così' : Negli ultimi due mesi, sono state tante le foto e gli indizi che sono circolati in rete su un ipotetico ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La ragazza, alla vigilia della partenza per l'America dove parteciperà per la prima volta al Coachella, ha usato Instagram per provare a fare un po' di chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. In alcuni video che ha caricato sul suo profilo da oltre 3,5 milioni di ...

Gossip - Giorgia Lucini sull'ex Damante e Giulia De Lellis : 'Simili - interessati alla tv' : Il riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, sembra non essere visto di buon occhio da tutti: se da un lato i fan dei "Damellis" sono al settimo cielo all'idea che i due possano tornare insieme, dall'altro c'è chi critica entrambi. Tra questi ultimi, spicca una persona che in passato ha avuto una relazione di circa un anno con il dj: l'ex tronista Giorgia Lucini. Interpellata in radio sulla coppia protagonista del Gossip di queste ...