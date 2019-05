Golf – Dalla presentazione di Janet Jackson al torneo di poker | Tiger Woods svela | “sono

Golf - European Tour 2019 : sette italiani al Belgian Knockout di Anversa - torneo dalla formula mista e particolare : Un tempo noto semplicemente come l’Open del Belgio, il Belgian Knockout che si tiene ad Anversa ha vissuto una storia recente piuttosto tormentata. Negli ultimi trent’anni, infatti, è passato da vincitori di grande calibro (Josè Maria Olazabal, Nick Faldo, Darren Clarke, Lee Westwood) a ripetute edizioni saltate, fino al punto in cui in Belgio non si è più giocato sul Tour europeo dal 2001 al 2017. L’anno scorso, invece, il ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka ad un passo dalla gloria - avversari lontani dopo il terzo giro! Francesco Molinari perde terreno : Prosegue nel segno di Brooks Koepka il PGA Championship 2019, secondo Major della stagione Golfistica in corso sul Black Course del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). dopo aver riscritto le statistiche del torneo nelle prime due giornate, il giocatore statunitense ha leggermente rallentato il ritmo nel terzo giro chiudendo in 70 colpi e difendendo lo score complessivo di -12 con cui ha preso il via nel primo pomeriggio ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace al comando del British Masters dopo il secondo giro - Guido Migliozzi appena fuori dalla top10 : Giornata decisamente positiva per gli azzurri impegnati nel Betfred British Masters 2019, appuntamento dello European Tour che si svolge presso lo Hilside Golf Club di Southport, località sulla costa occidentale della Gran Bretagna. Soltanto due degli otto giocatori italiani presenti non sono infatti riusciti a superare il taglio, concludendo prematuramente il proprio torneo, mentre un ottimo Guido Migliozzi è salito in undicesima posizione ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova generale del secondo Major dell’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : 6 in un colpo a 4 buche dalla fine : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro dell’Augusta Masters 2019, primo Major della stagione Golfistica che si svolge come da tradizione presso il National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti). L’appuntamento è doppiamente imperdibile per la presenza in testa alla classifica di Francesco Molinari. Il giocatore italiano ha dimostrato una condizione straordinaria sino a questo momento, ...

Golf - Masters Augusta 2019 : Francesco Molinari nel quintetto al comando dopo il secondo giro! Tiger Woods ad un colpo dalla testa : Si è concluso anche il secondo giro dell’Augusta Masters 2019, primo Major della stagione Golfistica che si svolge come da tradizione presso il National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti). Nonostante alcune difficoltà legate alle condizioni atmosferiche e persino una breve interruzione per il pericolo di temporali nell’area di gioco, l’organizzazione è riuscita ad evitare la definitiva interruzione garantendo il ...