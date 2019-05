Golf – Belgian Knockout | sei azzurri nella fase match play | Paisley al comando

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Eurotour: in Belgio sei. Migliozzi, Gagli, E.Molinari, Paratore, Bergamaschi e Bertasio conquistano il pass. Out Pavan Il britannico Chris, con 130 (65 65, -12) colpi, s’è classificato al primo postoqualificazione alle fasi finali del, torneo innovativo dell’European Tour. Ad Anversa ottima prova per Guido Migliozzi che, con 136 (-6), ha staccato il pass per la seconda parte della competizione che si giocherà con formula. Con lui passano il turno anche Lorenzo Gagli (139, -3), Edoardo Molinari (139, -3) e Renato Paratore (140, -2). Oltre a Filippo Bergamaschi (140, -2) e Nino Bertasio (141, -1), che hanno ottenuto il via libera dopo uno spareggio. Mentre non s’è qualificato Andrea Pavan (141, -1). Sul percorso del Rinkven InternationalClub (par 71) i giocatori sono stati divisi in due gruppi, “A” e “B”, al ...

