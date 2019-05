Giordano si scaglia contro Lerner | ' Gente stufa del problema immigrati nelle periferie'

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sulle cronache politiche, negli ultimi giorni, è balzato in prima pagina il nome di Gad. In particolare il suo ritorno in Rai è stato visto con particolare sospetto da Matteo Salvini che, nel corso di una diretta Facebook, ha manifestato una certa perplessità rispetto al fatto che il cambiamento alla Rai possa passare attraverso nomi già noti e che, almeno nella sua visione, non possono essere certo considerati vicini alla Lega.Gadsi è schierato anche il collega Marioche, nel corso della sua trasmissione Fuori dal coro in onda sulle reti Mediaset, ha avuto parole particolarmente dure. Un attacco finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica sui reali disagi che i grandi flussi di migranti generano in chi vive nei piccoli paesi o in periferia. Marioripropone un video di La 7 Marioha mandato in onda un video di Gadche, da ...

Alessandrobarix : RT @07Emmedi: Gad Lerner mette all’indice anche la reporter Francesca Totolo, dopo le liste di proscrizione ai danni di giornalisti come Be… - PaoloCaminiti1 : RT @07Emmedi: Gad Lerner mette all’indice anche la reporter Francesca Totolo, dopo le liste di proscrizione ai danni di giornalisti come Be… - BorderKeroro : RT @07Emmedi: Gad Lerner mette all’indice anche la reporter Francesca Totolo, dopo le liste di proscrizione ai danni di giornalisti come Be… -