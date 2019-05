Giancarlo Magalli Vs la sorella Monica in Tribunale ' I soldi di mio cugino '

Giancarlo Magalli porta in tribunale la sorella : raggiro da centinaia di migliaia di euro al cugino : Una brutta storiaccia di soldi e di beghe famigliari. Come si legge su Il Giornale, è approdata a Palazzo di giustizia la lite in famiglia tra il conduttore Rai Giancarlo Magalli e la sorella Monica. Il primo avrebbe dichiarato che la seconda "si è comportata in maniera scorretta nei confronti di no

Giancarlo Magalli accusa la sorella : “Ha sottratto migliaia di euro a nostro cugino” : È finita in tribunale la disputa familiare di casa Magalli. Il famoso conduttore Rai Giancarlo Magalli ha infatti accusato la sorella Monica, 57 anni, di aver sottratto migliaia di euro a un loro cugino, anziano e malato. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma, la donna avrebbe raggirato il parente inducendolo “a conferire e mantenere l’incarico di gestire 800 mila euro di cui si appropriava in parte”, come ...

Giancarlo Magalli spara alla Volpe - ultima provocazione contro Adriana. Qui viene giù la Rai (e la tv) : Sembra un titolo acchiappaclick, ma è ciò che è realmente avvenuto nel corso della seconda puntata di CCN (Comedy Central News) il programma condotto da Saverio Raimondo in onda domani venerdì 31 maggio alle 23.00 su Comedy Central (Sky al canale 128). Nel corso dell’intervista a Giancarlo Magalli v

Giancarlo Magalli a Simona Ventura : “Quella era raccomandata e a guardarla si vedeva” : Simona Ventura è stata ospite dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli che, mentre la intervistava, si è lasciato andare ad un’invettiva su un tema che gli sta molto a cuore: quello dei raccomandati in Rai. Parlando di Domani Sposi, programma Rai del 1988, ha ricordato come tutte e quattro le ragazze che lui scelse all’epoca come vallette ebbero poi una carriera fortunata. ...

Adriana Volpe porta in tribunale Giancarlo Magalli : «Puoi sfregiare una donna anche con le parole. La Rai non ha mai voluto prendere posizione». E anticipa la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Dalla piazza de I Fatti Vostri all’aula di un tribunale. Prosegue la battaglia legale di Adriana Volpe nei confronti di Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, accusato di diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 luglio per chiarire la sua posizione. La Volpe, intervistata da Repubblica, ha spiegato perchè ha scelto di adire le vie legali contro il collega. Adriana, in primis, ha ...

La Rai mi ha lasciata sola! Adriana Volpe su Giancarlo Magalli : Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista a Repubblica dopo il rinvio a giudizio di Giancarlo Magalli da parte del Tribunale di Milano per un'intervista a Chi del 2017.La Volpe ha rivelato la reazione da parte di viale Mazzini di fronte a una querelle che si protrae da mesi: "La Rai mi ha mandato una lettera di richiamo in cui mi chiedono di tenere un profilo basso e di non dare interviste. Mi hanno ...

