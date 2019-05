Giallo sulla lettera all’Ue | il Mef smentisce le anticipazioni | non ancora inviata 

Lecce - Giallo sulla morte di Marianna Greco : il marito indagato per omicidio dopo tre anni : Non hanno mai creduto alla versione ufficiale sulla morte di Marianna Greco, confermata all’epoca anche dal medico legale. I genitori, Francesco Greco e Maria Luisa Metrangolo, e la sorella gemella Giovanna sono sempre stati certi che non si trattasse di un caso di suicidio. La mattina del 30 novembre 2016 la 37enne, proprietaria di una tabaccheria a Lecce, fu ritrovata priva di vita, nel letto della sua abitazione di Novoli, a pochi chilometri ...

Caos Roma - la società fa chiarezza : la nota dei Giallorossi sulla notizia di oggi : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Ma la società ha voluto fare chiarezza, pubblicando sul proprio sito ufficiale una breve nota in cui prende le distanze dalla notizia riportata. Ecco cosa si legge. Caos Roma, la verità di Pallotta sulla bomba di oggi: “Tutte ...

Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine : presentata la nuova divisa Giallorossa [GALLERY] : E’ stata presentata oggi la nuova divisa della Roma per la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia Romana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichi Romani“. E’ stata presentata oggi la nuova divisa, per le partite in casa, dell’As Roma per la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è ...

M5S : inchiesta su Piera Aiello - il Giallo sulla sua candidabilità/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Come si apprende, Piera Aiello non è mai stata cancellata dall'Ufficio Anagrafe di Partanna (Trapani), nonostante fosse da 27 anni nel programma di protezione dei testimoni di giustizia con una identità diversa. La testimone di giustizia, cognata di Rita Atria, la ragazza che iniziò a

M5S : inchiesta su Piera Aiello - il Giallo sulla sua candidabilità/Adnkronos : Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Diventa un vero e proprio rompicapo il caso della candidabilità della testimone di giustizia Piera Aiello, eletta alle scorse elezioni politiche del M5S. Poteva candidarsi con il suo vero nome, cioè Piera Aiello, oppure no, dal momento che da 27

Fuori dall’ordinario l’Asus ZenFone 6? Giallo sulla fotocamera anteriore : Alla presentazione dell'Asus ZenFone 6 mancano esattamente 13 giorni. Il lancio della nuova generazione del produttore avrà infatti luogo il prossimo 16 maggio a Valencia in Spagna. Intorno al device si è detto molto nelle ultime settimane, come riportato pure sulle nostre pagine: ora una nuova locandina teaser pubblicata dall'azienda, fa riflettere e no poco su determinate caratteristiche della prossima ammiraglia. L'aspetto o meglio il ...

David Solazzo - Giallo sulla morte del cooperante fiorentino a Capo Verde : David Solazzo si trovava a Capo Verde dallo scorso novembre, presso l'isola di Fogo, per coordinare per l'Ong Cospe il progetto "Rotas do Fogo", volto a promuovere e rafforzare il turismo rurale ed ecosostenibile dell'isola dell'arcipelago africano dove ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto vittima di un incidente in casa, ma ci sono ancora molti elementi da chiarire: per giovedì è stata disposta l'autopsia sul corpo ...

Tutta la verità - Giallo Pantani - Nove indaga sulla morte del Pirata : Dopo essersi occupato del Delitto di Garlasco, il nuovo ciclo di Tutta la verità indaga sulla morte di Marco Pantani, trovato senza vita per overdose in un hotel di Rimini in 14 febbraio 2004 . Si intitola Giallo Pantani il doc in onda questa sera, giovedì 2 maggio, alle 21.25 su Nove (DTT, 9), prodotto da Verve Company per Discovery Media e firmato da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli.prosegui la letturaTutta la verità - Giallo Pantani, ...

Calciomercato Roma - Capello : 'Conte sulla panchina Giallorossa può fare grandi cose' : ... l'ultimo a vincere lo scudetto a Roma nel 2001: "La squadra è buona e con due acquisti giusti può fare davvero qualcosa d'importante " ha dichiarato a Sky Sport - Ci sono dei giovani di qualità, ...

Uomo accoltellato a Sinigo - è Giallo sulla dinamica : MERANO . Una discussione che diventa lite e la lite che esce dai confini della ragionevolezza, che fa perdere alle persone il controllo della situazione. Una donna prende un coltello e colpisce un ...

Giallo sulla donna trovata morta in casa - sul corpo diverse coltellate : Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartament o in via Sicilia, a Sesto San Giovanni, Milano,. Sul corpo sono visibili ferite da coltellate , ma i carabinieri non sono ancora in ...

La regina Elisabetta compie 93 anni - ma è Giallo sulla nascita del royal baby di Harry e Meghan : Meghan Markle ha gi partorito? Con l'avvicinarsi della fine della sua gravidanza tornano ad impazzare le speculazioni sulla nascita del nuovo royal baby e c' chi assicura che il primogenito di Henry ...

Meghan Markle - la sorellastra l’attacca ed è Giallo sulla nascita del Royal Baby : Il giallo sulla nascita del Royal Baby di Meghan e Harry si infittisce, nel frattempo Samantha Grant, la sorellastra della duchessa di Sussex è pronta ad un nuovo attacco. Il suo regalo per la nascita del nipote (che probabilmente non conoscerà mai) è un libro-rivelazione, in cui racconta i dettagli segreti e i retroscena nella vita di Meghan, quando era ancora una giovanissima attrice alla ricerca del successo, figlia di un tecnico delle luci e ...

Ancora un appello Ue alla Libia : stop a tutte le operazioni militari. E’ Giallo sulla visita di Haftar a Mosca. Conte teme ripresa sbarchi : "L'attacco lanciato dall'esercito di liberazione nazionale" di Haftar "su Tripoli e l'escalation che ne e' seguita stanno mettendo in pericolo i civili, inclusi migranti e rifugiati, e interrompendo il processo guidato dall'Onu, con il rischio di gravi conseguenze per la Libia". L'Ue "chiede a tutte le parti di cessare immediatamente le operazioni militari. L'esercito di liberazione Nazionale e tutte le forze a Tripoli o nelle sue vicinanze ...