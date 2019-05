Germania | problemi di salute per il ct Löw | non sarà in panchina durante i match con

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) A causa dicircolatori accusati per un presunto incidente avvenuto in palestra, il ct Löw non guiderà laneicon Bielorussia ed Estonia Joachim Löw nonina guidare lanei prossimi duedi qualificazione ad Euro 2020, che la Mannschaft giocherà contro Bielorussia ed Estonia. LaPresse/Reuters La Federcalcio tedesca ha reso noto come il ct soffra dicircolatori, che hanno spinto i medici a prescrivergli alcune settimane di riposo. Al suo posto ci saranno il vice Markus Sorg e il preparatore dei portieri Andreas Köpke, coadiuvati anche dall’esperto Oliver Bierhoff. Secondo quanto riferito dalla Bild, iaccusati da Löw sarebbero dovuti ad un incidente avvenuto in palestra qualche settimana fa, con il ct che avrebbe perso il controllo di un bilanciere che gli sarebbe finito sul petto. Sulla vicenda è ...

