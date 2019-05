Frantic Kukkuni | giorno 0

termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2019) È il primodi lavoro nella redazione di, rivista online. È in un palazzo ottocentesco, l’interno della redazione pare la casa di Neo e tranne cavi, iMac e sedie dell’Ikea, vuoto e crepe regnano sovrane. Ennio Costello ha quarant’anni, un completo di lino grigio ed è senza cravatta. Il suo redattore ne ha venti, indossa jeans tagliati a pinocchietto, una maglietta bianca chiazzata di vernice, Birkenstock e cappello a visiera dei Lakers: «Vieni, vieni, che siamo in riunione» dice, conducendolo all’interno. La sala riunioni è bianca, con un grosso tavolo rettangolare circondato da sedie dell’Ikea su cui sono seduti una ventina di trentenni, perlopiù donne e gente che, da quello che indossa, sembra sia appena fuggita da un sotterraneo dov’era stata sequestrata. «Buon» dice Ennio.«Ciao» dicono tutti in coro. Si sistema sull’unica sedia ...