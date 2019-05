Francia | folle fermato a velocità sostenuta | Ero posseduto dallo spirito di

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Emanuela Carucci L'uomo, un 47enne, è stato trovato anche in possesso di cannabis. È stato condannato a diciotto mesi di prigione È stato rinviato a giudizio per eccesso didalla corte penale di Perpignan, in, un uomo che si definisce una specie di santone e indovino. Si è giustificato con gli agenti di polizia che lo hanno, dicendo di esseredi Michael Schumacher. Per questo guidava a. L'uomo, un 47enne, è stato condannato a diciotto mesi di prigione con la condizionale. Secondo quanto riferisce il quotidiano regionale L'Independant, l'uomo avrebbe spiegato ai giudici che a volte è "abitato da certe personalità". In pratica, definendosi uno sciamano, sostiene di esseredagli spiriti. Il 18 settembre scorso, sarebbe stato l'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher, o meglio il suo, a ...

SafinumNerf : @catenaaurea66 @NiMartina @Marasso4 @MakyCore @AlanFord73 @chiossimanuela2 @MoriMrc >eliminare il rivale più perico… -