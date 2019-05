Francesco Bagnaia MotoGP | GP Italia 2019 | “Sono molto contento | stiamo lavorando nella

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019)“Pecco”conclude il suo venerdì del Gran Premio d’dellacon un sorriso veramente notevole. Il pilota torinese, infatti, dopo una prima sessione tutt’altro che trascendentale, ha compiuto un passo in avanti enorme nel corso del pomeriggio, tanto da spingersi fino alla migliore prestazione. Una soddisfazione non da poco per il portacolori del team Pramac che, evidentemente, voleva dimostrare qualcosa sia a se stesso che alla propria squadra. “Sono veramente– spiega il numero 63 ai microfoni di Sky Sport – Chiudere davanti a tutti la prima giornata di prove libere non mi era mai successo da quando sono in, farlo poi sul tracciato di casa è speciale”. Un risultato, tuttavia, che non sorprende completamente il campione del mondo in carica di Moto2. “Questo tempo è la perfetta ...

OA_Sport : Francesco #Bagnaia #MotoGP, #ItalianGP 2019: “Sono molto contento, stiamo lavorando nella giusta direzione” - KEL0K : @null Pecco Bagnaia, Murid Valentino Rossi Itu Kuasai FP2 MotoGP Italia Francesco 'Pec - jkt48_football : Pecco Bagnaia, Murid Valentino Rossi Itu Kuasai FP2 MotoGP Italia Francesco 'Pec -